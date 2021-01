Zwei Frauen aus Witten (82, 69) an Corona verstorben

Witten. Wieder muss Witten zwei Todesopfer beklagen: Zwei Rentnerinnen starben am Montag. Die Impfungen in den Altenheimen kommen gut voran.

Exakt drei Wochen nach dem deutschlandweiten Impfstart hat im Ennepe-Ruhr-Kreis die zweite Impfrunde begonnen: Am Sonntag haben die Bewohner und Mitarbeiter des Pflegeheims Haus Bethanien in Wetter, die am 27. Dezember als erste Kreisbewohner geimpft worden waren, ihre zweite Corona-Impfung erhalten. Ihr Impfschutz ist nun komplett.

Mit einer ersten Impfdosis wurden bislang insgesamt 4.228 Kreisbewohner versorgt, davon 2.006 Bewohner von Pflegeeinrichtungen und 2.222 Mitarbeiter. Diese Zahlen aktualisiert die Kassenärztliche Vereinigung täglich auf ihrer Internetseite www.corona-kvwl.de/impfbericht.

55 Corona-Tote in Witten

Während im EN-Kreis der Inzidenzwert bei 130,51 liegt, bleibt er in Witten auf einem höheren Wert - 181,3. Und erneut gibt es zwei Todesopfer: In Witten verstarben eine 82-Jährige und eine 69-Jährige. Damit steigt die Zahl der in Witten an Corona Verstorbenen auf 55.

Das Gesundheitsamt ist derzeit in 15 Pflege- und Seniorenheimen aktiv, in denen es zu einzelnen Corona-Infektionen oder größeren Ausbrüchen gekommen ist. Insgesamt wurden in diesen Einrichtungen 501 Bewohner und Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. In Witten sind betroffen: Awo-Altenzentrum Egge, Seniorenhaus Stockum, Awo-Seniorenzentrum Annen, Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser, Boecker-Stiftung - Haus am Voß’schen Garten, Lutherhaus Bommern, Haus Buschey, St. Josefshaus Herbede sowie der Caritas-Pflegedienst.

