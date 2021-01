Coronavirus Zwei Tote am Wochenende - Inzidenzwert in Witten bei 182

Witten. Der Inzidenzwert in Witten liegt aktuell bei 182,31. Am Sonntag (17.1) gibt es einen weiteren Todesfall zu beklagen, einen 97-jährigen Stockumer.

Am Wochenende sind zwei Wittener dem Coronavirus erlegen, beide lebten zuvor in Altenheimen. Am Sonntag verstarb ein 97-jähriger Mann aus dem Seniorenhaus Stockum. Am Samstag traf es eine 80-Jährige, die zuvor im Haus am Voß'schen Garten der Boecker Stiftung gewohnt hatte. Damit zählt Witten nun 53 Corona-Tote.

Der Inzidenzwert in Witten hat am Samstag (16.1.) 183,3 erreicht, lag am Sonntag bei 182,31. Damit ist er im Vergleich zur letzten Woche deutlich gestiegen.

Pflege- und Seniorenheime mit positiven Fällen oder Verdachtsfällen in Witten sind aktuell laut Kreisgesundheitsamt: das Awo Altenzentrum Witten Egge, Seniorenhaus Stockum, Awo-Seniorenzentrum Annen, Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser, Boecker-Stiftung - Haus am Voß’schen Garten, Lutherhaus Bommern, Haus Buschey, St. Josefshaus Herbede, Caritas-Pflegedienst, Altenzentrum St. Josef sowie das Evangelische Krankenhaus.