Ab 10. Mai wieder Gottesdienste

Wittgenstein Mitfeiern nur nach telefonischer Anmeldung

Auch der katholische Pastoralverbund Wittgenstein möchte ab dem übernächsten Wochenende wieder Gottesdienste für die Öffentlichkeit statt ausschließlich per Video anbieten.

„Wir starten am 10. Mai in allen drei Kirchengemeinden“, so Pfarrer Bernhard Lerch – und zwar „nach der Gottesdienst-Ordnung, wie wir sie vor Corona hatten“. Bereits am Samstag, 9. Mai, um 18.30 Uhr findet eine Vorabendmesse in St. Marien Bad Berleburg statt. Am Sonntag folgen dann Messen ab 9 Uhr in Christus König Erndtebrück und ab 10.30 Uhr in St. Petrus und Anna Bad Laasphe. Um das Tragen des Mundschutzes wird gebeten.

„Ein Problem ist natürlich, dass die Kirchen geschrumpft sind“, formuliert es Pfarrer Lerch. Daher seien Gottesdienst-Besuche vorläufig nur nach telefonischer Anmeldung möglich – und zwar immer donnerstags von 17 bis 20 Uhr für Gottesdienste des jeweils folgenden Wochenendes. Unter Corona-Bedingungen seien in Bad Berleburg nur 46 Sitzplätze, in Bad Laasphe 60 und in Erndtebrück nur 28 verfügbar. Zum Vergleich: In Bad Berleburg nehmen laut Lerch oft 100 bis 120 Besucher am Gottesdienst teil.