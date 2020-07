Ab Samstag: Die Weststraße in Raumland wird Einbahnstraße

Ist ab kommenden Samstag Einbahnstaße: die Weststraße in Raumland. Dann können Autofahrer dort nur noch von der Kreuzung Stöppelsbach aus in Richtung der Kreuzung Hinterstöppel unterwegs sein.

Die Weststraße in Raumland ist ab kommenden Samstag, 1. August, eine Einbahnstraße. Darauf macht die Bad Berleburger Stadtverwaltung aufmerksam.

Die Straße darf dann nur noch in Richtung Süden befahren werden – also von der Kreuzung Stöppelsbach aus in Richtung der Kreuzung Hinterstöppel. Die Initiative für diese Regelung stammt nach Angaben der Stadt ursprünglich von den Anliegern der Weststraße selbst – und wurde jetzt von der Straßenverkehrsbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein in Abstimmung mit der Polizei angeordnet.

Verkehr nimmt immer weiter zu

Hintergrund der Entscheidung ist laut Stadt, dass der Verkehr in der Weststraße in den vergangenen Jahren immer weiter zugenommen habe. Außerdem sei die Straße so schmal, dass ein Begegnungsverkehr fast unmöglich geworden sei. Aufgrund der dort parkenden Autos hätten Fahrer oft auch kaum Möglichkeiten einzuscheren. Mit dieser Problematik waren die Anwohner an die Stadt Bad Berleburg herangetreten.