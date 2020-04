Ärztenetz Wittgenstein: Maske bitte auch beim Praxisbesuch

Bitten ihre Patienten, beim Besuch in der Praxis Maske zu tagen: (von links): Bertram Roessiger (Bad Berleburg), Dr. Frank Bernecker (Biedenkopf) und Ulrich Gauß (Bad Laasphe) vom Ärztenetz ADR für die Region Wittgenstein und Hinterland.

Wittgenstein. Die Maskenpflicht – sie gilt ab kommenden Montag, 27. April, auch in ganz NRW – und zwar in Bus und Bahn sowie beim Einkaufen. Genau diese Pflicht wäre aber auch in medizinischen Einrichtungen wie etwa Arztpraxen nötig, finden die „Ärzte der Region Hinterland/Wittgenstein“ (ADR).

Der Appell an die Patienten

Auch dort sollte gelten, „dass Patienten einen Mundschutz tragen, um nicht versehentlich die Praxis-Mitarbeiter oder Ärzte zu infizieren“, erklärt Bertram Roessiger, kaufmännischer Leiter des Ärztenetzes. „Gerade war zu lesen, dass die Infektionen beim medizinischen Personal unverhältnismäßig ansteigt“ – und beim über acht Prozent der Gesamt-Infektionen liege.

Das Ärztenetz appelliert dringend an die Patienten, auch in medizinischen Einrichtungen Maske zu tragen – Roessiger: „Je mehr Ärzte und Ärztinnen infiziert sind, desto weniger kann behandelt und damit geholfen werden.“

Die wichtigsten Fakten

Darüber hinaus falle „immer wieder auf, dass die wirksame Handhabung von Mund-Nasen-Masken nicht wirklich bekannt ist“, so Roessiger weiter – und gibt einen Überblick über die wichtigsten Fakten.

„Nach aktuellem Wissensstand kann eine Infektion mit dem Corona-Virus schon ein bis drei Tage vor den ersten Symptomen ansteckend sein. Es gibt auch Krankheitsverläufe ohne Symptome. Also wissen Infizierte möglicherweise gar nicht, dass sie andere anstecken können. Daher ist es nun wichtig, vorsorglich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Wichtig auch: Die Bedeckung schützt nicht die Trägerin oder den Träger, sondern die anderen. Und nach wie vor sind die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum Eigen- und Fremdschutz das Einhalten des Abstandes zu anderen, eine gute und regelmäßige Hände-Hygiene sowie das Einhalten der Husten- und Niesregeln.“

Der Umgang mit der Maske

Der richtige Umgang mit den Mund-Nasen-Masken ist laut Ärztenetz ganz wesentlich, um größtmöglichen Schutz zu erreichen:

Waschen Sie sich vor dem Anlegen und nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung gründlich die Hände – mindestens 20 bis 30 Sekunden mit Seife.

Fassen Sie beim Aufsetzen nur die Schlaufen oder Schnüre und die Ränder der Bedeckung, nicht aber die Fläche selbst an.

Achten Sie darauf, dass Nase und Mund bis zum Kinn abgedeckt sind und die Mund-Nasen-Maske an den Rändern eng anliegt.

Vermeiden Sie es, die Bedeckung während des Tragens anzufassen und zu verschieben.

Wechseln Sie die Mund-Nasen-Bedeckung spätestens dann, wenn sie durch die Atemluft durchfeuchtet ist. Denn dann können sich zusätzliche Keime ansiedeln.

Berühren Sie beim Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung möglichst nicht die Schutz-Fläche, da sich hier Erreger befinden können. Greifen Sie die seitlichen Laschen oder Schnüre und legen Sie die Mund-Nasen-Bedeckung anschließend vorsichtig ab.