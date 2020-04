Ahorn-Apotheke Biedenkopf mit neuer Leitung

Bad Laasphe/Biedenkopf. Tanja Milchsack-Frank und Kerstin Döringer starten mit einem modernen Konzeot.

Die Apothekerinnen Tanja Milchsack-Frank und Kerstin Döringer werden ab Mai gemeinsam die Leitung der Ahorn-Apotheke im Hercules-Center Biedenkopf übernehmen. Aus dem Erfahrungsschatz der beiden neuen Inhaberinnen von gemeinsam mehr als 50 Jahren Berufspraxis soll ein sehr modernes Apotheken-Konzept erwachsen: persönlich, familienfreundlich und mobil mit Lieferservice und Bestell-App, z.B. für Rezepte.

Bewährtes Team

Dabei vertrauen Tanja Milchsack-Frank und Kerstin Döringer auf ihre langjährigen Kolleginnen. Sie freuen sich sehr, auch weiterhin mit Ellen Wagner, Annalena Relecker (beide PTA) sowie Ingeborg Gerlach (PKA) zusammen arbeiten zu können. Das beratungsaktive Team der Ahorn-Apotheke steht also allen Kundinnen und Kunden weiterhin freundlich und engagiert für Fragen rund um alle Apotheken-Produkte zur Verfügung.

Auch der Standort direkt im Eingangsbereich des Hercules-Centers in Biedenkopf bleibt bestehen. Mit durchgehenden Öffnungszeiten von Montag bis Freitag 8.30 bis 19 Uhr und Samstag 8.30 bis 14 Uhr sowie ausreichend Parkplätzen direkt vor der Tür kann ein Einkauf leicht mit dem Besuch der Ahorn-Apotheke verbunden werden. Die Barrierefreiheit im kompletten Einkaufsmarkt ist dabei eine wertvolle Hilfe.

Apotheken-App

Wer sicher sein möchte, dass seine Medikamente vorrätig sind, kann seine Rezepteinlösung oder sonstige Produktwünsche vorab per Telefon oder Internet – ab jetzt auch mit der „CallmyApo“- Apotheken-App – ankündigen und so bequem vorbestellen. Sollte einmal ein Medikament nicht vorrätig sein, so bringt der Lieferservice der Ahorn-Apotheke (im Umkreis von 10 km) auf Wunsch alles schnellstmöglich zum Kunden nach Hause.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Wittgenstein! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Zu einer modernen Apotheke zählen aber nicht nur der Einsatz neuer Kommunikations- und Zahlungssysteme, die Einlösung von Rezepten sowie die gute Beratung im Bereich der Selbstmedikation. Tanja Milchsack-Frank und Kerstin Döringer bieten in der Ahorn-Apotheke darüber hinaus wertvolle Tipps, Produkte und auch Bücher mit Informationen für ein gesundes Leben. Egal ob Reisen, Sonnenbaden, Abnehmen, Hautpflege, Impfungen: Zu vielen Themen kann das Team der Ahorn-Apotheke Empfehlungen geben.

Aktionstag am 2. Mai

Zum Inhaberwechsel lädt die Ahorn-Apotheke am Samstag, 2. Mai ein zu einem Aktionstag: Neben vielen preisgünstigen Angeboten warten eine Saft-Bar mit einer leckeren Stärkung für das Immunsystem sowie eine Tombola mit attraktiven Preisen auf die Kunden.