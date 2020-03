Alarm-Stichwort „TH 2 LKW“ für Feudingen – Mensch in Gefahr

Es ist kalt und regnerisch an diesem Abend, der Wind peitscht und auch Schneefall gibt es zeitweise. Im Industriegebiet „In den Espen“ bei Feudingen hat es einen schweren Unfall auf dem Betriebsgelände einer Spedition gegeben. Ein Gefahrgut-Transporter ist verunglückt, der Fahrer bewusstlos. Und er schwebt in Lebensgefahr, denn: Auf der Ladefläche des Sattelschleppers kommt es zu einer chemischen Reaktion. Qualm steigt auf. Jetzt ist schnelle Hilfe gefragt, um das Leben des Lkw-Fahrers zu retten – und die Ausbreitung der Chemikalie als Gefahr für die Umwelt zu verringern.

Der Einsatzbefehl

Gegen 19 Uhr am Freitagabend erhalten die Feuerwehrkameraden aus Feudingen und Rüppershausen, sowie Bad Laasphe ihren Einsatzbefehl. Zusätzlich werden ein Rettungswagen und ein Krankentransportwagen des Malteser Hilfsdienstes Bad Laasphe in Marsch gesetzt.

Die Aufgabe

Eine Einsatzübung mit einem etwas weniger üblichen Alarm-Stichwort zumindest für Übungen hatten sich Lars Handrick und Jens Höse – selbst aktive Feuerwehrleute – hier ausgedacht. Die meisten Einsatzübungen beziehen sich auf die ursprüngliche Aufgabe der Feuerwehr, die Brandbekämpfung. Doch längst ist das nicht mehr die einzige Aufgabe der Feuerwehren. Immer häufiger werden die Einsatzkräfte schon seit vielen Jahrzehnten auch zu technischen Hilfeleistungen wie Verkehrsunfällen angefordert.

So lautet das Motto der Feuerwehren nicht umsonst „Löschen, Retten, Bergen, Schützen“. Und an diesem Abend heißt das Alarm-Stichwort: „TH 2 LKW“. „TH“ steht dabei für „Technische Hilfeleistung“. Und die Zahl 2 kennzeichnet dabei den Charakter dieser Hilfeleistung – nämlich, dass ein Mensch in Gefahr oder sogar eingeklemmt ist. Die Menschenrettung hat in so einem Fall oberste Priorität, wenn die Einsatzkräfte entsprechend gefahrlos vorgehen können, so dass sie sich nicht selbst in Gefahr begeben.

Das Vorgehen

Deshalb rücken die Feuerwehrleute mit schwerem Atemschutz zur Menschenrettung an. Es ist zunächst nicht klar, welche Chemikalie sich im Lastwagen befindet und ob diese bei Einatmen gefährlich ist. Bereits mit dem schweren Atemschutz auf dem Rücken müssen die Kameraden unter der Einsatzleitung von Daniel Althaus dann weiterhin eine spezielle Rettungsbühne zusammenbauen, um überhaupt in das erhöhte Führerhaus des Lkw vordringen zu können. Das einer klappbaren Aluleiter ähnliche Gestell wird passend in Stellung gebracht – und schon können sich die Kameraden über die Beifahrer-Seite Zugang zum verunglückten Fahrer verschaffen.

Die Menschenrettung

Um den Bewusstlosen – dargestellt durch eine 80 Kilogramm schwere Puppe – schonend und zugleich schnell retten zu können, nutzen die Kameraden ein „Rettungsbrett“, ein so genanntes Spineboard. Für die nötige Ausleuchtung dieser Rettungsmaßnahme in der Dunkelheit sorgt die Beleuchtung am Korb der ausgefahrenen Bad Laaspher Drehleiter. Nachdem der Fahrer aus dem Führerhaus gerettet worden ist, wird er nach einer vorsorglichen Dekontamination – also einer Säuberung von mutmaßlichen Chemikalien – an die Rettungskräfte des Malteser Hilfsdienstes übergeben, die die notfallmedizinische Versorgung übernehmen.

Die Chemikalien

Unterdessen kümmern sich andere Kameraden der Feuerwehr – ebenfalls mit Atemschutz – um die Chemiebehälter auf der Ladefläche des Lkw. Entsprechende Informationen können sie aus den Ladungspapieren und den Kennzahlen auf Chemikalientafeln gewinnen. Die Feuerwehrleute, die zuvor nicht an der Menschenrettung und der Ausleuchtung der Einsatzstelle beteiligt waren, sperren unterdessen die Einsatzstelle weiträumig ab und schaffen die bereits angesprochene Möglichkeit zur Dekontamination in Form einer provisorischen Dusche, in der auch das kontaminierte Waschwasser aufgefangen und entsorgt werden kann. Denn auch die Kameraden, die sich um die Chemikalien auf der Ladefläche gekümmert haben, müssen nach ihrem Einsatz dekontaminiert werden.

Die Zuschauer

Eigentlich war alles wie in einem realen Einsatz. Und Bürger, die mit dem Auto angefahren kamen und nicht wussten, dass es sich um eine Übung handelte, waren bis zum Schluss von einem realen Einsatz ausgegangen. Nur ein Detail war diesmal anders: Viele Zuschauer waren hier ausdrücklich erwünscht. Und so waren Anwohner, Freunde und Kinder gleichermaßen ins Industriegebiet gekommen, um die Arbeit „ihrer“ Feuerwehr hautnah zu erleben. Zum Schluss gab es eine Stärkung bei heißen Würstchen und Getränken, sodass diese Übung perfekt abgerundet wurde.