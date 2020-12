Sport in Witgenstein Alex Bülow: "Verletzungen zerstören den Spaß am Sport"

Wittgenstein Die Athletiktrainer Alex Bülow und Johannes Sander haben ein Trainingsprogramm entwickelt, um gestärkt aus der Sportpause zu kommen.

Der Jahreswechsel steht unmittelbar bevor, 2020 geht zu Ende und mit dem Silvesterabend beginnt für viele Menschen einmal mehr das Aufstellen von „guten Vorsätzen“ für die anstehenden neuen zwölf Monate. Bei den meisten steht auch 2021 „mehr Sport machen“ auf dieser Liste.

Doch die aktuelle Coronalage und die damit einhergehenden Restriktionen machen es für viele ambitionierte Sportler nur noch schwerer, ihren guten Vorsätzen auch Taten folgen zu lassen.Abhilfe dafür schaffen Alex Bülow und Johannes Sander. Die beiden Athletiktrainer des Fußball-Oberligisten TuS Erndtebrück, respektive der Iserlohn Roosters (Eishockeyteam in der ersten deutschen Liga) haben sich dazu entschlossen, ein 40-minütiges Sportprogramm für Ballsportler zusammenzustellen, um die wettkampflose Zeit sinnvoll zu überbrücken.

Seit dem 23. Dezember bieten die beiden Siegener über „Zoom“ jeden Mittwoch (18.30 Uhr) ein Video-Workout an, das jeder kostenlos austesten kann. Den Link dafür finden Interessenten auf der Internetseite des Siegener „Benefit“ Fitnessstudios.

Dabei geht es den beiden Trainern überwiegend darum, ein Verständnis für den Körper und die Übungen zu schaffen und ein „optimiertes“ Trainingsprogramm vorzustellen, dass jeden ambitionierten Ballsportler verbessern kann. Der 24-jährige Bülow berichtet in unserem Interview von weitverbreitetem Unwissen, Minimierung von Verletzungsrisiken und nimmt Vereinstrainer in die Pflicht.



Herr Bülow, erzählen Sie uns kurz von dem Programm, dass Sie gemeinsam mit Johannes Sander zusammengestellt haben. Was kann man sich darunter vorstellen?

Alex Bülow: Wir haben ein Athletikprogramm ausgearbeitet, dass sich explizit um Sprint- und Krafttraining für Ballsportler dreht, aber auch Verletzungsprävention beinhaltet. Uns ist aufgefallen, dass zwar viele Sportler während der Pandemie versuchen sich fit zu halten, aber sind auch der Ansicht, dass die investierte Zeit deutlich effektiver genutzt werden kann. Der Klassiker ist ja, dass Leute häufig Kilometer im Wald abreißen, teilweise über Jahre, aber in ihrer spezifischen Sportart nicht besser werden. Bei den meisten Ballsportarten geht es aber viel eher um Explosivität, um Kraftübertragung und Beweglichkeit. Durch unsere Übungen wollen wir zeigen, dass in jedem Sportler noch eine riesige Menge Potenzial steckt.

Beim Fußball wird beispielsweise viel gesprintet, doch während eines Spiels kommt es nur ganz selten zu einem hundertprozentigem Sprint, weil man noch auf den Ball und auf den Gegner achten muss. Ein isoliertes Training in diesem Bereich ist dann deutlich effektiver, um schneller zu werden.



Also würden Sie Sportlern nicht zwingend raten im Bereich Ausdauer viel Zeit zu investieren?

Das würde ich so nicht sagen. Hauptsache die Leute halten sich fit, das ist schon der erste gute Schritt. Dennoch glaube ich, dass Ausdauer automatisch mit den normalen Trainingseinheiten im Verein verbessert wird. In der freien Zeit sollte man eher auf muskuläre Defizite eingehen. Viele Menschen würden zum Beispiel behaupten, dass Kniebeugen mit 80 Kilo Zusatzgewicht sehr schwer sind, wissen aber nicht, dass beim Joggen das dreifache des Körpergewichts auf den Gelenken lastet. In unserem Programm wollen wir die Fußballer, Handballer, Basketballer, etc. auf die intensiven Richtungswechsel vorbereiten, damit der Wechsel zur Matchfitness nicht mehr so schwer fällt. Deshalb wollen wir die dafür benötigten Muskelgruppen in diesem Bereich stärken, auch um Verletzungen nach dem Re-Start zu minimieren.



Besteht denn nach der langen Spielpause ein erhöhtes Verletzungsrisiko?

Nach so einer langen Pause sind die ersten Spiele und die ersten Einheiten meist super anstrengend, wenn man sich nicht richtig darauf vorbereitet hat. Dann setzt schnell Ermüdung ein und damit gehen Verletzungen einher. Wenn dann gesagt wird, dass nach der Pause erst mal 60 Minuten im Training gespielt wird, ist es logisch, dass Sportler dann Probleme kriegen. Die Trainer müssen die Belastung schon steuern und sich Gedanken über die Intensität der Einheiten machen. Es ist einfach nicht gut zu denken: „wir haben lange nichts getan, also starten wir jetzt direkt wieder voll durch.“ Die Vereine werden vor dem Neustart der Saison wahrscheinlich nur zwei Wochen Trainingszeit bekommen, das könnte viele dazu verleiten es zu überziehen. Im Endeffekt zerstören Verletzungen Spielerkarrieren und den Spaß am Sport, das sollte man immer auf dem Schirm haben.



Motivation ist ein großes Thema, da noch kein Ende des Lockdowns in Sicht ist. Wie lange muss ein Sportler überhaupt trainieren, um Resultate zu merken?

Dass es noch kein festes Datum für einen Re-Start gibt, beeinträchtigt natürlich die Belastungssteuerung ungemein. Das macht es auch für uns als Trainer schwer zu koordinieren. Man kann nicht sieben Tage die Woche Vollgas geben, dann geht man auch irgendwann kaputt. Es geht überwiegend um das Ziel der Einzelperson. Für Muskelaufbau sollte man ein Programm schon sechs bis acht Wochen durchziehen, bei der Ausdauer geht das schneller. Da spricht man eher von zwei bis drei Wochen. Wir wollen mit unserem Programm eine Hilfestellung geben, um ohne Ball am Ball zu bleiben. Regeneration ist dabei aber auch ein wichtiger Eckpfeiler, denn der Körper braucht Ruhephasen um sich zu verbessern. Man kann auch zu viel machen.



Ihr Programm ist auch für Jugendliche gedacht, die momentan wohl am meisten unter der sportlosen Zeit leiden. Kommt dieses alternative Training bei den jungen Sportlern denn überhaupt an?

Junge Spieler haben zumindest weniger Motivationsprobleme, weil sie noch viel erreichen und sich unbedingt verbessern wollen. Vielen fehlt allerdings der sportwissenschaftliche Hintergrund und das Verständnis, warum eine Übung vielleicht auf den ersten Blick seltsam aussieht. Die Kinder machen das, was der Trainer ihnen sagt und wenn solche Stabilitätsübungen vielleicht erst mal lustig daherkommen, finden die Kids sie meistens uncool. Es gibt eine gewisse Intoleranz gegenüber neuen Trainingsmethoden, die schwer aus den Köpfen zu bekommen ist. Durch Resultate wollen wir versuchen das zu beheben. Wenngleich ich mir wünschen würde, dass sich schon jetzt mehr Sportler dafür interessieren würden. Auf lange Sicht, kann einem das nur guttun.