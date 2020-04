Als in Alertshausen alle Katzen getötet wurden

Ausgangssperre, alles ist abgeriegelt, Kontakt zu anderen außerhalb des Haushalts ist verboten und die Schule ist geschlossen: Klingt verdächtig nach Corona, ist es aber nicht. Bereits vor gut 50 Jahren lebten die Menschen in Alertshausen in Angst vor einer Ansteckung – mit der Maul- und Klauenseuche. Irmtraud Treude, damals acht Jahre alt, erinnert sich an den Ausnahmezustand in dem kleinen Ort.

„Das Gebrüll und die Schreie der Tiere werde ich wahrscheinlich nie wieder vergessen“, erzählt Irmtraud Treude. Des Nachts kamen die Viehtransporte nach Alertshausen, um die infizierten Tiere abzuholen. „Dann war Panik in den Ställen und die Tiere hatten wegen der Krankheit auch starke Schmerzen“, weiß Treude noch. Dann bekam das junge Mädchen Angst und zog sich die Decke über ihren Kopf. Es war der Winter 1967/1968, als Alertshausen wegen der grassierenden Maul- und Klauenseuche (MKS) vollkommen abgeriegelt wurde und von der Außenwelt abgeschnitten war.

Der Anfang

„Es hat ganz harmlos angefangen“, blickt Treude zurück. Rinder spielten damals eine wichtige Rolle in Alertshausen, waren nicht nur Milch- und Fleischlieferant, sondern auch Transportmittel. „Sie bekamen Hufeisen, weil sie wie Pferde eingespannt wurden um zum Beispiel Heuwagen zu ziehen“, berichtet Treude.

Ihr Großvater hatte im Ort eine Schmiede, und zu ihm kamen die Nachbarn auch mit kleineren gesundheitlichen Problemen der Tiere. „Dass mal ein Tierarzt geholt wurde war eigentlich die Ausnahme“, erinnert sich Treude. Eines Tages bat ein Nachbar Treudes Großvater, eine der Kühe anzuschauen, denn die habe schon seit Tagen nichts mehr gefressen.

„Wir waren dann alle mit in dem Stall“, so Treude. Mit einer Taschenlampe leuchtete der Großvater in den Hals des Tieres. „Das sieht ganz komisch aus, da musst du mal den Tierarzt holen“, soll er zu dem besorgten Nachbarn gesagt haben.

Die Angst

Der Tierarzt kam am nächsten Tag – und stellte die hochinfektiöse MKS fest. „Aber da waren wir alle schon in dem Stall herumgetrampelt“, berichtet Treude. Innerhalb einer Woche waren acht Höfe betroffen. „Man durfte weder raus noch rein.“ Aus Angst vor einer Verbreitung der Krankheit wurden alle Katzen im Ort getötet.

Für Irmtraud Treude, die schon als Kind eine besonders enge Verbindung zu Tieren hatte, eine schlimme Sache: „Den Hund konnte man noch kontrollieren, der war von da an im Hof an der Kette und durfte nicht mehr ins Haus. Aber die Katzen liefen ja draußen frei herum.“ Ihre eigene Katze sperrte sie daher aus Angst im Haus ein. „Eines Tages war sie aber dann doch ausgebüxt.“

Die Schutzmaßnahmen

Schlussendlich wurde der gesamte Ort abgeriegelt, alle kamen in Quarantäne, Kontakt war aus Angst vor Ansteckung und Verbreitung gefürchtet. Fremde durften nicht mehr in den Ort, Schilder wiesen auf die Ausgangssperre hin. „Man muss bedenken, dass anders als heute kaum jemand einen Fernseher hatte“, macht Treude deutlich. Zu tun gab es trotzdem reichlich, denn die meisten hatten eine Landwirtschaft.

Auch die Dorfschule war geschlossen, mit den Freunden spielen durfte die Achtjährige also auch nicht mehr. „Ich hatte Gott sei Dank noch meinen Bruder, aber wir waren es gewohnt, mit vielen Kindern

zusammen zu spielen, in den Wald zu gehen und dort zum Beispiel Hütten zu bauen.“ Um die Ausbreitung der Seuche einzudämmen, standen überall im Ort Wannen mit Säure, durch die die Bewohner auf ihren Wegen aus dem Stall oder zum Wohnhaus gehen mussten.

Eines Tages lief die achtjährige Irmtraud in Hausschuhen durch eine Wanne mit Säure. „Die Sohle der Schuhe hat sich so schnell aufgelöst, dass ich hinfiel und mit dem Hintern in der Säure landete.“ Das Muster der Strumpfhose war noch drei Jahre später auf ihrer Haut zu sehen.

Keine Normalität

Monatelang dauerte dieser Zustand an, erst im Sommer kamen die ersten Schritte in Richtung Normalität. Wirtschaftlich war die Seuche für Alertshausen schlimm: „Viele Tiere mussten getötet werden“, erinnert Treude. Neue Tiere mussten im Nachgang angeschafft werden, finanziell oft nur schwer zu schaffen.

Diejenigen, die normal zur Arbeit gegangen wären, mussten der Quarantäne wegen Lohnausfälle verkraften. „Auch nach dem Ende der Quarantäne war nicht gleich alles wieder Normalität, das dauerte noch lange“, blickt Treude zurück.

Wieder mit den Freunden spielen zu dürfen, fand sie aber toll. „Wir haben das richtig genossen.“ Und auch für die Katze von Irmtraud Treude gab es ein Happy End: „Nachdem sie ausgebüxt war, haben wir sie auf dem Heuboden gefunden, wo sie eigentlich gar nicht hindurfte. Wir haben dem Opa nichts davon verraten und haben sie wieder zuhause eingesperrt. Die Katze wurde 18 Jahre alt.“