Auch der Schützenverein Berghausen streicht sein Hochfest

Rückblende: Hendrik Wahl und Daniela Belz freuen sich auf ihre Regentschaft in Berghausen und feiern ihren Titel „Schützenkönigspaar 2019" in der Kulturhalle mit der beliebten Band „Stagies" und zahlreichen Gästen.

In den letzten Wochen hatte der Verein bereits zahlreiche Veranstaltungen und Zusammenkünfte vorausschauend abgesagt – jetzt auch die wichtigste.

Berghausen. Auch den Schützenverein Berghausen hat die Corona-Krise nun eingeholt. In den vergangenen Wochen hat der Verein laut Mitteilung bereits zahlreiche Veranstaltungen und Zusammenkünfte vorausschauend abgesagt. „Immer mit Blick auf den 19. April, wo die weiteren Entscheidungen für die Bürger neu definiert wurden. Dieses ist nun geschehen und für den Verein ist klar und deutlich definiert worden, dass Veranstaltungen bis zum 31. August 2020 vorerst nicht stattfinden dürfen“, heißt es.

Nach eingehenden Beratungen und nach intensiver Abwägung aller Faktoren, hat der geschäftsführende Vorstand des Schützenvereins – in enger Abstimmung mit dem Gesamtvorstand – im Rahmen einer Telefonkonferenz die folgenden Entscheidungen getroffen, die unabhängig von etwaigen behördlichen Verfügungen bzw. deren Aufhebungen bestehen bleiben: Das geplante traditionelle Jugendschützenfest am 16. Mai sowie das große Schützenfest vom 17. bis 19. Juli 2020 werden aufgrund behördlicher Anordnungen und Empfehlungen ersatzlos gestrichen. Die Schützenkönige aus dem Jahr 2019 behalten somit ein weiteres Jahr alle Insignien und werden den Verein im Schützenjahr 2021 repräsentieren.

Sämtliche Aktivitäten abgesagt

Darüber hinaus werden sämtliche Vereinsaktivitäten und offiziellen Termine zum Schutz der Mitglieder und deren Angehörigen bis zunächst 31. August 2020 abgesagt. Dies betrifft insbesondere die Vatertagsveranstaltung am 21. Mai, das Seniorenschützenfest am 29. August sowie die Schützenfestbesuche der befreundeten Vereine in dieser Zeit.

„Diese für das Vereinsleben einschneidenden Entscheidungen hat sich der Vereinsvorstand nicht leicht gemacht. Man ist jedoch der festen Überzeugung, dass es in der jetzigen Situation keine Alternative zu diesem Vorgehen gibt“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. „Die Gesundheit und das Wohlergehen der Vereinsmitglieder und der Gäste hat für den Schützenverein Berghausen uneingeschränkte Priorität. Selbst wenn die behördlichen Einschränkungen zu diesem Zeitpunkt wieder gelockert sein sollten, wäre eine Teilnahme an den Veranstaltungen - insbesondere für ältere Mitglieder und Gäste - auch zu diesem Zeitpunkt noch mit erheblichen gesundheitlichen Risiken verbunden. Die Berghäuser Schützen möchten auf jeden Fall kein Schützenfest ohne die langjährigen und verdienten Vereinsmitglieder und geschätzten Festgäste feiern.“

Vertrauensvolle Zusammenarbeit 2021 schon im Blick

Der Vorstand hat bereits in den vergangenen Tagen mit den Geschäftspartnern die Situation ausgiebig erörtert und hat sie, wie auch die befreundeten Schützenvereine, bereits über die finale Entscheidung informiert. „Alle freuen sich auf die gewohnt vertrauensvolle Zusammenarbeit im kommenden Jahr“, so Vereinsvorsitzender Thomas Knebel.