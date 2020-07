Auch in Wittgenstein: Naturpark setzt auf Händler vor Ort

Bad Berleburg. In Teamarbeit ist jetzt der erste regionale Einkaufsführer erschienen. Er führt direkt zu heimischen Hofläden, Händlern, Erzeugern, Landwirten.

Regionale Produkte liegen voll im Trend. Passend dazu bringt nun der Naturpark Sauerland Rothaargebirge gemeinsam mit dem Sauerland-Tourismus, dem Touristikverband Siegerland-Wittgenstein, der Südwestfalen Agentur und den acht Leader-Regionen im Naturparkgebiet seinen ersten regionalen Einkaufsführer heraus. „Das Konzept ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern macht es auch einfacher, hochwertige Produkte direkt vor Ort zu kaufen“, so Bad Berleburgs Bürgermeister Bernd Fuhrmann als Naturpark-Vorsitzender.

Nachhaltige Produktion

„Gemeinsam unterstützen wir damit die Erzeuger in der Region, die uns allen einen Mehrwert liefern“, so Fuhrmann weiter. „Wer regional kauft, braucht keine langen Transportwege und unterstützt eine nachhaltige Produktion. Damit leistet jeder einen aktiven und nachhaltigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Mit unserem Einkaufsführer machen wir die Erzeuger in der Region sichtbarer und tragen dazu bei, Wertschöpfung in der Region zu halten. Das ist eine der Kernaufgaben des Naturparks.“ Weiterer Vorteil: Auf diese Weisse werden zudem noch Menschen aus der Region gefördert, die persönlich alles dafür geben, qualitativ hochwertige Produkte herzustellen und dabei sowohl ökologisch als auch fair zu handeln.

50 lokale Anbieter sind dabei

Knapp 50 lokale Anbieter haben sich an der ersten Auflage der schönen wie praktischen Broschüre beteiligt und werden mit ihren Geschäften und Produkten präsentiert. Eine Lagekarte erleichtert den Überblick und die Einkaufsplanung der hoffentlich vielen Kunden.

Die im neuen Einkaufsführer vorgestellten Hofläden, Händler, Erzeuger und Landwirte kommen aus dem gesamten Naturpark-Gebiet. Ihre Produkte von Destillaten und Likören über Eier und Geflügel, Fleisch, Honig, Gemüse und Obst bis hin zu Käse und Milchprodukten gelangen ohne Umwege zum Käufer und bilden damit die Basis für einen nachhaltigeren Einkauf.

Der Einkaufsführer „Einkaufen direkt nebenan“ ist ab sofort kostenlos bei den teilnehmenden Hofläden und regionalen Produzenten, den Naturpark-Infozentren und vielen Tourist-Informationen erhältlich.