Aue: Das ganze Jahr auf dem Feld mit allen Sinnen erleben

Die AWO-Kindertagesstätte in Aue, sie ist auch eine „AckerKita“ – übrigens die einzige im Kreis Siegen-Wittgenstein. Das Bildungsprogramm der GemüseAckerdemie namens „AckerKita“ schafft Naturerfahrungsräume in Einrichtungen frühkindlicher Bildung. Ziel des Programms ist es, durch spielerisches und praktisches Erleben die Wertschätzung für Lebensmittel und das Interesse für biologische Vielfalt zu steigern.

Der Anbau

Durch den Anbau, die Ernte und das Verarbeiten von Gemüse lernen Kinder landwirtschaftliches Basiswissen – und erfahren den natürlichen Verlauf eines Ackerjahres mit allen Sinnen. In der GemüseAckerdemie säen, pflegen und ernten Kinder ihr eigenes Gemüse mit dem Ziel, sie für gesunde Ernährung, Natur und Nachhaltigkeit zu begeistern. Und das bedeutet: Über ein Jahr hinweg bauen die Jungen und Mädchen auf ihrem eigenen Kita-Acker die verschiedensten Gemüsearten an. Dabei erleben sie, wo unsere Lebensmittel herkommen, wie diese wachsen und schmecken. Zwischen zehn und 15 Gemüsearten bauen die Kinder auf dem Kita-Gelände an.

Die Pflege

Die Pflege der Ackerfläche übernehmen die Jungen und Mädchen unter Anleitung der Erzieherinnen und Erzieher. Die Aufgaben reichen von Gießen und Unkraut jäten über Käfer und Schnecken sammeln bis hin zur Ernte sowie gemeinsamem Kochen und Verkosten.

Die Einschränkungen

Programm mehrfach ausgezeichnet Die GemüseAckerdemie ist ein mehrfach ausgezeichnetes Bildungsprogramm. Es zeigt Kindern, wo Lebensmittel herkommen und wie man sie anbaut. Träger des Programms ist der Potsdamer Verein Ackerdemia. Das Ziel der GemüseAckerdemie ist es, die Wertschätzung für Lebensmittel zu steigern. Das Programm ist auf Schulen und Kindergärten sowie andere Bildungseinrichtungen im Kinder- und Jugendbereich ausgerichtet. Das Konzept der GemüseAckerdemie setzt sich aus einem landwirtschaftlichen und einem pädagogischen Teil zusammen. 2020 ackern 27.132 Kinder aus 665 Schulen und Kitas an Lernorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit und bearbeiten 48500 Quadratmeter Ackerfläche, auf denen 273 Gemüsesorten wachsen. Infos im Internet:

wwwackerdemia.de

Auch in diesem Jahr war das Projekt bei der betreuenden Gemüse-Ackerdemie angemeldet worden, Gemüsepflanzen schon Anfang des Jahres bestellt und bezahlt worden. Da das Kita-Gebäude aber zurzeit einen neuen Außenputz und Anstrich bekommt und weil wegen Corona kaum Kinder in der Einrichtung anwesend sind, kann der Acker, der direkt an einer Außenwand liegt, nicht in gewohnter Art bepflanzt werden. Daher hat sich der Elternrat gemeinsam mit Einrichtungsleitung Yvonne Kröning und ihrem Team Gedanken gemacht, wie das Projekt aufgrund der aktuellen Situation in diesem Jahr trotzdem – wenn auch eingeschränkt – laufen könnte.

Die Eltern-Hilfe

Der Elternrat hat sich mit den anderen Eltern in Verbindung gesetzt und gefragt, wer sich bereiterklären würde, Jungpflanzen zu Hause im Garten, auf Balkon oder Terrasse einzupflanzen. „Die Nachfrage war groß und alle waren erfreut“, berichten Anika Stephan und Nicole Jensch vom Elternrat. Jeder, der etwas haben wollte, sollte auch etwas bekommen. Sie erstellten daraufhin eine Liste, auf der sich die Familien eintragen konnten, wer wie viel von welchem Gemüse haben möchte. „Es ist ein tolles Projekt, das den Kindern unter anderem zeigt, wo das Gemüse herkommt“, sind sich alle einig. So muss in diesem Jahr nicht auch noch diese Aktion ausfallen.

Das Gemüse

Als vorige Woche die Bestellung von der GemüseAckerdemie geliefert wurde, fanden sich im Viertelstunden-Takt die Eltern ein, um Kürbis, Kohlrabi, Zucchini, Fenchel, Mangold, (Pflück-)Salat, Kartoffeln, Zuckermais, Gurken, Rote Bete, Tomaten, Kohl und Co. kostenlos abzuholen. Alle freuen sich schon sehr auf das leckere Gemüse. Auch Lean-Maddox. Der Zweijährige isst Gemüse sehr gerne, genau wie Emilie (4). Wichtig war ihr allerdings auch, dass bei ihrem Gemüse ein pinkfarbener Topf dabei ist, erzählt sie Erzieherin Rita Treude, der das Projekt auch sehr am Herzen liegt: „Wir schauen uns sonst immer an, welche Tiere im und auf dem Acker leben, zum Beispiel Regenwürmer, Raupen …“

Der MINT-Bereich

Und parallel zum Arbeiten auf dem Acker entstehen viele Experimente im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). „Durch Lieder, Geschichten und Bastelangebote erlangen die Kinder zusätzlich vielseitige Erfahrungen in allen Bildungsbereichen“, berichtet Yvonne Kröning. Von den Familien wird diesmal im Gegenzug das Wachsen, Ernten und Verarbeiten des Gemüses mit Bildern dokumentiert – damit nach den Sommerferien alle zumindest sehen können, was aus den Jungpflanzen geworden ist.

Hilfe bei ihrer Arbeit bekommen die kleinen und großen Gärtner übrigens im Internet unter www.ackerfamilie.de .