Aue-Wingeshausen: Löschzug 6 stets kompetent im Einsatz

Chemie-Unfall Ende März in Bad Laasphe: Mit speziellen Anzügen rücken Spezialisten vom ABC-Zug des Löschzugs Aue-Wingeshausen an, um die genaue Chlor-Konzentration zu ermitteln und die Behälter zu überprüfen.

Aue-Wingeshausen. Die Aus- und Fortbildung für die Feuerwehr-Kräfte zum Erhalt der Leistungsfähigkeit läuft an sich ständig. Und die Themenpalette dabei ist breit.

Erste Hilfe, Truppführer-Fortbildung, Maschinist, Atemschutzgeräte-Träger, Absturzsicherung, Patientengerechte Unfallrettung, Fahrsicherheitstraining, Schaumlöschmittel umweltgerecht einsetzen – die Themenpalette der Lehrgänge und Seminare, die eine ganze Reihe von Kameradinnen und Kameraden des Löschzuges 6 Aue-Wingeshausen im vergangenen Jahr besucht haben, ist breit. Aber die stetige Aus- und Weiterbildung der Feuerwehren ist für deren Einsatzfähigkeit wichtig, das hat sich bei der Jahresdienstversammlung einmal mehr gezeigt.

Beförderungen beim Löschzug Aue-Wingeshausen: Klaus Langenberg als Leiter der Feuerwehr Bad Berleburg konnte unter anderem die beiden jungen Kameraden Davin Schenkel und Maximilian Althaus zu Feuerwehrmännern ernennen. Foto: Feuerwehr Aue-Wingeshausen

Bei insgesamt 19 kleinen und auch größeren Einsätzen 2019 hat der Löschzug 6 diese Fähigkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Hier einige Beispiele.

Mülltonnen-Brand

1. Januar: Das Jahr 2019 ist knapp zwei Stunden alt, da läuten gegen 2 Uhr morgens in der Silvesternacht die Funkmelde-Empfänger. Es gilt, eine Mülltonne an einer Bushaltestelle in Aue abzulöschen. Außer der Tonne an sich ist kein weiterer Sachschaden zu beklagen.

Schwerer Verkehrsunfall

18. Januar: Verkehrsunfall auf der Landstraße L 553, Aue in Richtung Röspe. Zwei Autos sind in Höhe eines Bahnübergangs frontal zusammengestoßen. Eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, wird von der Feuerwehr mittels hydraulischen Rettungsgeräts befreit. Außerdem betreuen die Einsatzkräfte aus dem Doppelort die unter Schock stehenden restlichen Beteiligten des Unfalls bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Sturmschäden

9. und 10. Januar: Sturmtief „Eberhard“ zieht über Siegen-Wittgenstein hinweg und beschert den Feuerwehren insgesamt 200 Einsätze. Auch für den Löschzug Aue-Wingeshausen gibt es einiges zu tun: Die Einsatzkräfte kümmern sich um umgestürzte Bäume und Astwerk auf der L 553, die zeitweise sogar gesperrt werden muss, da sich die Aufräumarbeiten während des Sturms als zu gefährlich erweisen.

Chemie-Unfall

30. März: „ABC 3“-Einsatz in Bad Laasphe: In einem metallverarbeitenden Industriebetrieb an der „Bienhecke“ hat sich Chlorgas gebildet. Die Besatzung der Fahrzeuge hat alle Hände voll zu tun. Aufgabe der Kameraden von KatS (Katas­trophenschutz) und GW-G (Gerätewagen Gefahrgut): die Gefahrenabwehr unter Chemikalienschutzanzug sicherstellen, die ausgelaufenen Gefahrstoffe umpumpen. Und die Besatzung des MTF (Mannschaftstransportfahrzeug) misst die Umgebungsluft, dokumentiert die Ergebnisse, berät die Einsatzleitung gemeinsam mit dem ebenfalls alarmierten Chemiefachberater.

Großbrand

14. Mai: Alarm „Feuer 4“ an der Astenbergstraße in Bad Berleburg: Der ehemalige „ehemaliger Westfälische Hof“ brennt. Der Löschzug 6 stellt mit der Besatzung des Löschgruppenfahrzeugs Katastrophenschutz (LF KatS) drei Atemschutztrupps bereit.

„Waldbrand“

20. Juli: Alarm „Wald 1“ – ein Waldbrand in Röspe? Doch vor Ort stellt sich für den Löschzug 6 heraus, dass es sich um eine groß angelegte Übung des Kreises Siegen-Wittgenstein handelt. Die Einsatzkräfte aus Aue-Wingeshausen beteiligen sich daran, eine Fichtenschonung vor dem „Feuer“ des sich ausbreitenden „Waldbrandes“ zu schützen.

Kaminbrand

28. Dezember: Beim letzten Einsatz des Jahres „Am Kapplerstein“ in Aue brennt ein Kamin. Ein Trupp des Löschzuges unter Atemschutz stellt mit Hilfe der Wärmebildkamera im Bereich einer Reinigungstür eine Temperatur von über 500 Grad fest. Von der mitalarmierten Drehleiter des Löschzuges 1 aus wird die Kamin-Schalung entfernt, um vermutete Glutnester ablöschen zu können.

Ungewöhnliche Ehrung für Fotios Vlassis

Eher ungewöhnlich im Rahmen der Dienstversammlung: eine Ehrung für den stellvertretenden Löschzugführer Fotios Vlassis vom 1. Vorsitzenden des Schützenvereins Wingeshausen, Jörg Schneider, für seine 25-jährige Treue zum Schützenverein. Schneider hatte einfach die Gelegenheit genutzt, weil Vlassis an der Versammlung des Schützenvereins nicht teilnehmen konnte.