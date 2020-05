Auf dem Goetheplatz wird’s enger

Kommentar: Zum Glück gebührenfrei

Wer über das Parkplatz-Angebot in den drei Kommunen Wittgensteins meckert, weiß es offenbar nicht zu schätzen, denn: Es ist sowohl in Bad Berleburg als auch in Bad Laasphe und in Erndtebrück durchaus vielfältig – zumindest in den drei Zentren.





Vor allem: Es ist gebührenfrei – ein großer Vorteil der Region gegenüber jeder größeren Stadt, etwa Siegen oder Marburg. Und das sollte auch so bleiben, will man in den drei Rathäusern die Kaufkraft binden und nicht ans Umland bis hinein nach Hessen verlieren.





Sicher: Sowohl in den Kernstädten der beiden Bäder als auch im Kernort der Edergemeinde gibt es so einige zentrale Stellen, an denen natürlich irgendwie jeder parken möchte: In Bad Berleburg ist es sicher die enge Oberstadt, in Bad Laasphe die Bahnhofstraße im Verlauf der viel befahrenen Bundesstraße B 62 und in Erndtebrück der Platz direkt vor den Eder-Arkaden. Aber diese Stellen halten sich räumlich in Grenzen.





Und in den umliegenden Ortschaften? Ist Parken in der Regel sowieso kein Problem. Obwohl auch hier Vorsicht geboten ist: In Bad Laasphe etwa ist eine Politesse im gesamten Stadtgebiet unterwegs – also nicht nur in der Altstadt.





Trotz allen mehr oder weniger großen Engpässen: Ich persönlich würde allen drei Wittgen­steiner Kommunen die Note „gut“ in Sachen Parkplätze geben – vielleicht auch als kleinen Vorschuss dafür, gerade an besagten neuralgischen Punkten noch ein bisschen mehr für Entspannung zu sorgen. Und der Autofahrer dankt’s.

Eberhard Demtröder