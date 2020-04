Bad Berleburg: Baubeginn am Nordknoten am 20. April

Hintergrund Nordknoten ist die nächste Baustelle

Jan Eckhardt vom Landesbetrieb Straßen NRW begleitet die Arbeiten in Bad Berleburg mit genauem Blick. Er weiß, dass diese Technik auch bei der geplanten Sanierung des Nordknotens angewendet werden wird. Laut Eckhardt sind die Sinus-Steine – überfahrbare schräge Pflastersteine direkt an der Kreisverkehrsmitte – am Nordknoten kaputt.

Das gleiche gilt für die Asphalt-Tragschicht und die Feinschicht. In diesem Zuge werden dann auch die vier Fußgängerüberwege erneuert und barrierefrei gestaltet. Außerdem soll auch die benachbarte Odebornbrücke überprüft und saniert werden.