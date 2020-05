Am Montag kam es zwischen zwei Männern am Bad Berleburger Bahnhof zum Streit.

Körperverletzung Bad Berleburg: Streit am Bahnhof – die Hintergründe zur Tat

Bad Berleburg. Der Streit zwischen zwei Männern am Bad Berleburger Bahnhof eskaliert derart, dass ein 27-Jähriger ein Messer zieht. Der Staatsschutz ermittelt.

Der Streit zwischen zwei Männern am Montagmittag, bei dem ein 27-Jähriger leicht verletzt wurde, hatte wohl ein politisch-militärischen Hintergrund, wie die Polizei Hagen nun mitteilt. Der Hagener Staatsschutz ermittelt.

Gegen 14 Uhr wurden die Beamten der Bad Berleburger Polizei zum Bahnhof gerufen, nachdem es zwischen zwei Männern zu einem heftigen Streit gekommen ist. Dieser eskalierte derart, dass nach ersten Zeugenaussagen der 27-Jährige ein Messer zog und der 38-Jährige sich mit einem Stein zur Wehr setzte. Mit diesem verletzte er den 27-Jährigen so schwer am Kopf, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der 38-Jährige hingegen blieb unverletzt. Hintergrund der Auseinandersetzung war möglicherweise der politisch-militärisch geprägte Konflikt zwischen kurdischen Gruppen und der Türkei. (ots)