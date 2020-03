Bad Berleburg: Einbrecher verwüsten Kläranlage

Bad Berleburg. Eine Schneise der Zerstörung richten die bislang unbekannten Täter in den Aufenthalts- und Büroräumen an. Der Schaden ist laut Polizei sehr hoch.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 5. März, ist es in Bad Berleburg-Aue zu einem Einbruch gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zur Kläranlage an der Landstraße 553.

Mit roher Gewalt öffneten sie ein Fenster und anschließend durchwühlten sie die Büro- und Aufenthaltsräume. Dabei beschädigten die Täter zahlreiche Gegenstände im Inneren der Kläranlage sowie ein auf dem Gelände abgestelltes Motorrad. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen hohen vierstelligen Betrag.

Die Polizei in Bad Berleburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02751/909-0.