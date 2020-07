Bad Berleburg: Kleinlaster für Supermarkt-Parkplatz zu hoch

Gerade hat ein polnischer Kleintransporters die Höhenbegrenzung an der Parkplatz-Einfahrt niedergerissen. Jetzt muss die Feuerwehr den entstandenen Sachschaden beseitigen.

Bad Berleburg. Die Feuerwehr entfernt schließlich die ramponierte Konstruktion. Von der Drehleiter aus zerschneiden die Einsatzkräfte das Metall mit einer Flex.

Ungewöhnlicher Unfall am Samstagmorgen auf dem Lidl-Parkplatz an der Limburgstraße: Hier prallte ein Kleintransporter mit polnischer Zulassung bei dem Versuch, auf den Parkplatz abzubiegen, gegen die Höhenbegrenzung an der Einfahrt.

Dies hatte zur Folge, dass das Metallgestänge an einer Seite abbrach und in die Parkplatz-Einfahrt stürzte. Der 46-jährige Fahrer gab später an, ein Baum habe ihm die Sicht auf die Konstruktion zu der Höhenbegrenzung auf 3,30 Meter versperrt. Der Unfallfahrer alarmierte von sich aus die Polizei, die zunächst den Gefahrenbereich absperrte – ein Teil des Gestänges hätte noch auf den Parkplatz stürzen und dort Autos beschädigen oder Menschen verletzen können.

Feuerwehr beseitigt Schäden

Zusammen mit den Mitarbeitern des Supermarktes wurde versucht, eine Firma zu kontaktieren, welche die ramponierte Konstruktion entfernt. Doch im Umkreis von 60 Kilometern war laut der Bereitschaft des Supermarktes niemand zu erreichen, der helfen konnte. Deshalb bat die Polizei schließlich die Feuerwehr um Hilfe, die nach wenigen Minuten mit Drehleiter und Hilfeleistungslöschfahrzeug vor Ort war, um die restliche, noch stehende und hängende Konstruktion zu entfernen und deren Einzelteile auf den Parkplatz zu legen. Von der Drehleiter aus zerschnitten die Kameraden mit einer Flex das Metall.

Die Polizei leitete währenddessen den Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbei, die Einfahrt zum Supermarkt konnte zeitweise nur über Nachbargrundstücke erfolgen. An dem Lkw entstand bei dem Unfall ein geringer Sachschaden im Dachbereich. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens stand am Samstag noch nicht fest.