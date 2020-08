Bad Berleburg: Literaturpflaster „Kanada“ im September

MIt einem Vorbotenprogramm macht Bad Berleburg in Coronazeiten Lust auf Literatur aus Kanada.

Bad Berleburg. Kanada ist mit Sicherheit groß genug, um das Land und seine Literatur zwei Jahre lang zu entdecken. Die Veranstaltergemeinschaft des Berleburger Literaturpflasters wird in diesem Jahr ein kleines Vorbotenprogramm starten und sich auf die kanadischen Autoren und Referenten live im kommenden Jahr freuen.

Einführung

In Abstimmung mit allen Projektpartnern wurde die geplante Einführung in die Gastlandsliteratur auf den 8. September 2021 verschoben. „Margarete von Schwarzkopf kann dann auf ihrer Entdeckungsreise durch die kanadische Literatur auch die Autoren vorstellen, die im Anschluss zu Gast in Bad Berleburg sein werden“, hebt Organisatorin Rikarde Riedesel hervor.

Multivision

Das gilt auch für die Multivision „Kanada“ von Thomas Sbampato, die auf den 26. Oktober 2021 verschoben wird. In den digitalen Buch-Clubs am 25. September und am 2. Oktober können sich Interessierte der kanadischen Literatur schon nähern. Hierfür melden sie sich direkt bei der Volkshochschule des Kreises Siegen-Wittgenstein unter https://www.siegen-wittgenstein.de/vhs an.

Märchen

Ganz real wird der Märchenvortrag am 30. September mit Katja Heinzelmann stattfinden. Bedingt durch die Corona-Pandemie ist allerdings nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich.

Deshalb wird um eine Anmeldung gebeten: per E-Mail an h.haswell-lueckel@siegen-wittgenstein,de oder telefonisch unter 0271/333-2560.

Kulinarisches

Bestellen Sie hier unseren Wittgenstein-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer möchte, kann sich Kanada auch schon einmal auf der Zunge zergehen lassen: Entweder man kocht im Rahmen der Kochkurse selbst oder lässt sich beim Spezialitätenabend des Restaurants „Alte Schule“ am 9. Oktober verwöhnen. Details gibt es unter www.literaturpflaster.com.

Eine Anmeldung zum Vorbotenprogramm des Literaturpflasters „Kanada“ ist ab dem 17. August möglich.