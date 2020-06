Bad Berleburg: Nur wenige Gäste im Freibad nach Corona-Pause

Bad Berleburg. In Bad Berleburg verläuft der Start der Freibad-Saison schleppend. In Bad Laasphe hingegen besuchten bereits über 500 Gäste das Wachbach-Bad.

Sonne satt und Temperaturen um die 20 bis 25 Grad –die Feiertage lockten die Wittgensteiner nicht nur zum Wandern nach draußen. Seit einigen Tagen dürfen die Schwimmbäder in Nordrhein-Westfalen unter den allgemein gültigen Hygieneauflagen wieder öffnen. Schon früh morgens zogen einige Besucher bei sonnigem Wetter, aber noch sehr kühlen Temperaturen, im Außenbecken auf dem Stöppel in Bad Berleburg ihre Bahnen.

Am vergangenen Samstag öffnete auch das Hallenbad im Rothaar-Bad. Dort waren die Besucherzahlen aber noch recht verhalten. Im Freibad des Rothaarbades sind aktuell täglich durchschnittlich 50 Gäste – ein Großteil davon sind Sportler, die morgens oder abends das Becken fürs Training nutzen. „Bisher ist der Besuch überschaubar. An der Wassertemperatur kann es nicht liegen, die ist mit 26 Grad Celsius optimal,“ sagt Olaf Witt, Rettungsschwimmer im Freibad.

Die Mitarbeiter des Rothaarbades hoffen, dass die Wiedereröffnung des Hallenbades mehr Gäste anzieht. Auch werden in den kommenden Tagen steigende Temperaturen erwartet, so dass sich hoffentlich wieder mehr Gäste ins kühle Nass trauen. Derzeit dürfen das Bad bis zu 560 Gäste gleichzeitig besuchen. Die Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Die Gäste akzeptieren die neuen Regeln und sind froh, dass es sie gibt.

Buchung im Internet

In Bad Laasphe hingegen ist man sehr zufrieden mit den Besucherzahlen über die Pfingsttage. Allein am Pfingstmontag haben 311 Badegäste das Wabach-Bad besucht. „Insgesamt hatten wir über das Feiertags-Wochenende über 500 Besucher. Das ist für den Anfang gar nicht schlecht“, sagt Badeleiter Dominik Busch. Einzig das Online-Buchungsprogramm hakte zu Beginn ein wenig. „Das Programm wurde erst vor wenigen Tagen ins Leben gerufen. Das ist für uns alle noch neu. Aber wir arbeiten daran und hoffen, dass es bald einwandfrei funktioniert.“

Über die eigens eingerichtete Internetseite www.freibaeder-bad-laasphe.de buchen sich die Badegäste vorab ein Ticket indem sie zwischen drei Zeitfenstern wählen und ihre Kontaktdaten angeben. Pro Schicht können dann bis zu 482 Badegäste gleichzeitig das Wabach-Bad besuchen – natürlich unter Einhaltung der neuen Hygiene-Regeln. Dennoch: Die Stimmung im Freibad ist super. „Die meisten stören die neuen Regeln gar nicht. Sie sind einfach froh, wieder ins Freibad gehen zu können. Denen sind die Einschränkungen egal“, so Busch. Auch die Gäste an Hessen erfreuen sich an die Öffnung des nahe gelegenen Wabach-Bads.

In Feudingen hingegen bleibt das Schwimmbecken und auch die Liegewiesen vorerst leer – wie lange sei noch ungewiss.. „Die Stadtverwaltung möchte erst schauen, wie die Öffnung in der Kernstadt verläuft und dann entscheiden“, heißt es Seitens des Bades.