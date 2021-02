Bad Berleburg: Personalbudget deckt Mehrkosten der Wahl

Bad Berleburg. Die Stadt Bad Berleburg schichtet Finanzmittel um, damit corona-gerechte Wahlen, Deponie-Gebühren und Bestattungen bezahlt werden können.

Die Bad Berleburger Stadtverwaltung möchte Finanzmittel aus dem vergangenen Jahr unter anderem so umschichten, dass zum Beispiel entstandene Kosten für eine corona-gerechte Kommunalwahl im September ausreichend gedeckt werden können.

So hätten die organisatorischen Maßnahmen bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen dazu geführt, „dass der Haushaltsansatz 2020 in Höhe von 27.000 Euro nicht auskömmlich war“, heißt es in einer Vorlage der Verwaltung zur Sitzung des nächsten Haupt- und Finanzausschusses am 11. Februar.

Mehraufwand auch für die Briefwahl

Konkret sei etwa durch „die Ausstattung der Wahlvorstände mit Mund-Nasen-Masken, Gesichtsvisieren, Hand- und Flächen-Desinfektionsmitteln sowie die Einrichtung der Wahlräume mit Plexiglas-Schutzvorrichtungen und Absperrmaterialien [...] höherer Geschäftsaufwand entstanden“. Wegen „eines deutlich höheren Anteils an Briefwählern“ habe es „ferner Mehraufwand für den Druck und den Versand der Briefwahl-Unterlagen“ gegeben.

Gedeckt werden soll der Mehraufwand von insgesamt 4800 Euro nun aus dem Budget für die Personalaufwendungen, deren Kosten im vergangenen Jahr geringer ausgefallen seien als kalkuliert.

Höheres Restmüll-Aufkommen sorgt für Zusatzkosten

Zweites Beispiel: Zusätzliche Erträge von rund 45.000 Euro im Bereich der städtischen Abfallwirtschaft sollen dazu beitragen, Mehrkosten bei den Deponiegebühren und bei den Abfuhrleistungen zu finanzieren. Dieser Mehrbedarf ergebe sich aus einem höheren Aufkommen beim Restabfall von rund 45,3 Tonnen. Zum Vergleich: 2015 bis 2019 lag der Anteil des Restabfalls am Bad Berleburger Müll-Aufkommen Im Durchschnitt bei 2873,36 Tonnen, im Jahr 2020 waren es 2918,66.

Finanzieller Mehrbedarf ergab sich 2020 auch durch insgesamt elf Ordnungsbehördliche Bestattungen, deren Zahl weiterhin auf einem hohen Niveau liege, heißt es aus dem Rathaus. Pro Bestattung seien etwa 3000 Euro aufzuwenden, „um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren“.

Geld für Bestattungen statt Ölspuren

Eine Ordnungsbehördliche Bestattung wird angeordnet, wenn Angehörige des Verstorbenen nicht ermittelt werden können oder diese sich geweigert haben, die Kosten der Bestattung zu übernehmen. Man spricht hier deshalb auch von einer „Bestattung von Amts wegen“ bzw. einer „Bestattung im Wege der Ersatzvornahme“, ebenso wird der Begriff „Ordnungsamtsbestattung“ verwendet. Häufig sind es Mittellose ohne Angehörige, die von Amts wegen bestattet werden.

Um der anstehenden Zahlungsverpflichtung nachkommen zu können, sollen nun insgesamt 4550 Euro aus dem Budget für die Ölspur-Beseitigung gedeckt werden.