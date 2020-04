Bad Berleburg: Prinzessin Nathalie wirbt für exklusive Böden

Sie sind gelenkschonend, huffreundlich, rutschfest und isolierend gegen Kälte – die exklusiven Pferdeböden von Regupol. Seit mehr als 40 Jahren schon stellt das Berleburger Unternehmen diese Böden her. Vor einigen Monaten konnte es sogar Prinzessin Nathalie zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg als Werbepartnerin gewinnen. Für das Berleburger Unternehmen ein doppelter Gewinn: „Sie verkörpert den professionellen Sport und als Berleburgerin unsere Heimat“, sagt Lena Grosch, Marketingreferentin bei Regupol. Aber was genau macht den Boden so exklusiv?

„Betonböden sind oftmals laut und kalt. Unsere Böden hingegen sind weich und minimieren Geräusche. Zudem schonen sie die Gelenke der Tiere“, sagt Lena Grosch. Dabei bietet Regupol verschiedene Böden an – vom Verbundpflaster bis hin zu elastischen Stallplatten. Diese sind nicht nur weich und elastisch, sondern auch rutschfest. Das mache die Pferde ruhiger und ausgeglichener.

Zudem verspricht der Hersteller, dass Verletzungen, Entzündungen und Überlastungen durch die elastischen Böden reduziert werden können. Die schalldämmenden Eigenschaften der Böden und Platten sorgen für Laufruhe. Und: Bei nicht beschlagenen Pferden nutzen sich die Hufe nicht ab.

Der Werbespot

Die Kosten? Die fangen bei 30 Euro pro Quadratmeter an – je nach Ausführung und Einsatzzweck. „Unsere Böden sind vielleicht in der Anschaffung etwas teurer – dafür aber haben sie eine lange Haltbarkeit. Zudem kann durch die Platten das Einstreu um einiges reduziert werden. Dadurch kann man auch lange Sicht hin wieder etwas einsparen“, erklärt Grosch.

Dass mit Prinzessin Nathalie eine berühmte Werbepartnerin gefunden wurde, freut die Marketingreferentin sehr. Denn: Auch in den Stallungen der Prinzessin in der Nähe von Schloss Bad Berleburg liegen die elastischen Stallmatten Made in Germany. Dort betreibt die ehemalige Dressurreiterin seit vielen Jahren ihre Pferdezucht und bildet ihre eigenen Pferde aus. Bei den Olympischen Sommerspielen in Peking 2008 gewann sie mit der dänischen Dressur-Mannschaft sogar die Bronzemedaille. „Sie ist einfach authentisch und auch wirklich überzeugt von unseren Produkten. Das merkt man auch im Werbespot. Denn dort sagt sie keine auswendiggelernten Sätze, sondern spricht von ihren Erfahrungen mit den Böden“, so Grosch.

Vier Jahre – so lange geht der Werbevertrag mit Prinzessin Nathalie, die unter anderem auf die lange Haltbarkeit der Böden zu sprechen kommt. „Für mich haben die Regupol-Böden einfach die beste Qualität. Auch nach vielen Jahren der Nutzung sind die Böden in meinen Stallungen immer noch unbeschädigt und elastisch“, so die Aussagen der Prinzessin. „Mit meiner Pferdezucht habe ich meine Leidenschaft und mein Hobby zum Beruf gemacht.“

Die Anfänge

Prinzessin Nathalie zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg benutzt in ihren Stallungen ebenfalls die Platten von Regupol. Foto: Regupol

Aber nicht nur Prinzessin Nathalie gehört als ehemalige Dressurreiterin zur Zielgruppe Regupols. „Wir möchten vor allem professionelle Reiter, größere Gestüte, Tierpraxen, aber auch Privatkunden mit unseren Produkten ansprechen“, so Lena Grosch. Weltweit werden die Böden mittlerweile vertrieben. Dabei kann sich Jürgen Jeschke, ehemaliger Vertriebsleiter bei Regupol, noch gut an die Anfänge vor gut 40 Jahren erinnern. „Anfang der 70er Jahre hat Regupol mit der Produktion der Formteile (Platten und Verbundpflastersteine) begonnen. Auf größeren Baufachmessen (um 1972) in München und Essen haben wir diese Platten als Boden auf unseren Messeständen verlegt. Dort wurden wir dann von Pferdebesitzern angesprochen, die so einen Boden für ihre Pferdeställe haben wollten.“

Kurz darauf haben die ersten Pferdebesitzer diese Böden bei dem Wittgensteiner Unternehmen bestellt und abgeholt. „Durch Mund-zu-Mund-Propaganda wurde Regupol als Pferdeböden für Pferdehalter ein Begriff. Der Kölner Rennverein war dann der erste kommerzielle Kunde, der die elastischen Verbundpflastersteine in einem Vorführring verlegt hatte“, so Jeschke. Daraufhin wurden die Produkte für die Anforderungen der Pferdehaltung angepasst. Die eigene Sparte der „Pferdeböden“ entstand.

Inwieweit sich das Werbevideo mit Prinzessin Nathalie auf die Verkaufszahlen der Böden ausgewirkt hat, kann derzeit noch nicht konkret gesagt werden. „Wir haben noch keine wirkliche Auswertung gemacht, da das erste Jahr noch nicht rum ist, aber: Wir merken schon eine verstärkte Nachfrage“, sagt Lena Grosch. „Die Resonanz auf unser Werbevideo mit unserer Werbepartnerin Nathalie zu Sayn-Wittgenstein ist durchweg positiv. Wir erwarten einen Imagetransfer von Nathalie zu Sayn-Wittgenstein auf unsere Pferdeböden, aber auch auf das Unternehmen allgemein. Ihre sportlichen Erfolge, ihre Passion für das Reiten und die Pferdezucht in unserer gemeinsamen Heimat Bad Berleburg passen perfekt zu unseren Produkten und unserer Firmenpolitik.“

Die Produkte

Insgesamt vier verschiedene Produkte stellt das Unternehmen auf seiner Internetseite unter der Kategorie Pferdeböden vor. Eines davon sind die sogenannten Elastikplatten. Dabei handelt es sich um wasser- und urindurchlässige Paddockplatten, die als Boden- oder Wandbelag in Boxen, Stallgassen, Waschboxen, im Auslauf oder auch auf Laufwegen angebracht werden können. In Boxen kann durch diese Platten bis zu Dreiviertel der Einstreumenge eingespart werden. Bei Pferden mit einer Atemwegserkrankung ist sogar der völlige Verzicht auf Einstreu möglich.

Das Verbundspflaster ist wasserdurchlässig und extrem widerstandsfest. Foto: Regupol

Ein weiteres Produkt ist das Verbundpflaster. Dieses ist wasserdurchlässig und extrem widerstandsfähig und kann sogar mit landwirtschaftlichen Maschinen befahren werden. Die Pflastersteine werden hauptsächlich im Paddockbereich eingesetzt. Sie können aber auch als Bodenbelag in der Stallgasse, Waschbox, auf dem Waschplatz (Außenbereich) und auf Laufwegen angebracht werden. Die Stall-Platten – wiederum ein anderes Produkt – sind unterseitig mit Noppen versehen. Dadurch erhalten sie eine gute Drainageeigenschaften. Zudem können sie auf Beton oder Asphalt verlegt werden und eignen sich als Bodenbelag in Boxen, in der Waschbox, auf dem Waschplatz und im Laufstall.

Der „horseline“ ist ein elastischer, rutschfester Bodenbelag für Boxen und Stallgassen und wurde speziell für den Einsatz in der Tierhaltung entwickelt. Sein Belag ist schalldämmend, wärmeisolierend und gelenkschonend. Horseline wird flächig auf einem planebenen, trockenen Untergrund verklebt. Er eignet sich für Boxen und Stallgassen.