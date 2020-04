Bad Berleburg: Reisebüro Wittgenstein steckt in Corona-Krise

Bad Berleburg. Das Reisebüro Wittgenstein in Bad Berleburg muss auf Rücklagen zurückgreifen. Wann es wieder aufwärts geht, ist in Corona-Zeiten ungewiss.

In der Corona-Krise ist die Aussicht auf einen Sommerurlaub ungewiss. Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken sind derzeit nicht erlaubt. Und auch das Auswärtige Amt warnt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen. Große Verunsicherung und die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus sorgen für eine Krise im Tourismussektor. Das merkt auch Katrin Vetter, Inhaberin des Reisebüros Wittgenstein in Bad Berleburg. Sie musste ihre drei Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und greift derzeit auf Rücklagen zurück.

Corona: Reisebüro Wittgenstein beklagt sich über ungewisse Situation

„Es ist nicht so, dass es momentan einen Tag gibt, bis zu dem wir nicht buchen dürfen“, sagt Katrin Vetter. Schon allein, wie es nach dem 4. Mai in der Corona-Krise weiter geht, ist unklar. Die Kritik in der Tourismusbranche wächst. Auch Reisekauffrau Katrin Vetter beklagt, dass es kein festes Datum gibt, ab wann Urlaube wieder möglich sind.

„Wir können jetzt noch teilweise für den Sommer buchen. Das machen wir aber ungerne, weil wir gar nicht wissen, wie es dann aussieht.“ Derzeit sind sie und ihre Mitarbeiter auf die Informationen des Auswärtigen Amtes sowie der Hotels im In- und Ausland angewiesen.

Corona: Reisebüro Wittgenstein in Bad Berleburg ist noch geschlossen

„Bei uns kommen momentan sehr wenige Anfragen rein“, sagt Katrin Vetter. Die, die reinkommen, sind für November bis März 2021. „Langfristig können wir schon einiges buchen“, sagt die 50-Jährige. Sie rechnet damit, dass es nach der Corona-Krise zu einer erhöhten Nachfrage kommen wird und Urlaube zuerst im Inland wieder möglich sind. „Aber wir wissen noch gar nicht, wie die Reisen dann genau stattfinden werden. Deshalb ist die Situation derzeit eher verhalten“, betont sie.

Die Kommunikation mit den Kunden läuft im Reisebüro Wittgenstein momentan über E-Mail und Telefon. „Wir haben noch zu und werden das bis zum 4. Mai auch auf jeden Fall noch so lassen“, sagt Katrin Vetter. Sie und ihre Mitarbeiter arbeiten hinter der geschlossenen Tür im Reisebüro weiter.

Bad Berleburg: Reisebüro Wittgenstein wickelt Stornierungen ab

Die Urlaube, die bis zum 30. April und teilweise bis zum 15. Mai bereits gebucht wurden, werden von den Reiseveranstaltern automatisch abgesagt. „Die erstatten den Kunden dann das Geld zurück oder wir machen das. Je nachdem, wie da die Abwicklung ist“, erklärt Katrin Vetter. Der Kunde könne die Reise nicht selbst stornieren, sondern es müsse die offizielle Absage kommen.

„Fast alle unsere Kunden haben vor der Corona-Krise gebucht. Bei uns hat das keiner mehr gemacht, als es losging.“ Katrin Vetter und ihr Team arbeiten daher vor allem Buchungen ab, die am Ende des vergangenen Jahres abgeschlossen wurden.

Corona: Reiseveranstalter bieten eine Verschiebung des Urlaubs an

„Mehrere Veranstalter bieten auch an, den bereits gebuchten Urlaub einfach zu verschieben.“ Ein Teil der Kunden im Reisebüro Wittgenstein würde das Angebot wahrnehmen, anderen wäre das zu unsicher.

Zum Teil werben die Reiseveranstalter mit einem Bonus-Aufschlag für eine Verschiebung. „Das ist bei jedem immer ein bisschen anders. Eine Umbuchungsmöglichkeit gibt es bei allen Anbietern, vor allem für die kurzfristigen Urlaube.“

Corona-Krise: Reisebüro Wittgenstein muss auf Rücklagen zurückgreifen

Durch die vielen Stornierungen haben die Mitarbeiter im Reisebüro Wittgenstein immer noch einiges zu tun. „Wir haben gerade viel Arbeit, ohne leider etwas daran zu verdienen“, sagt Katrin Vetter. Normalerweise bekommen sie und ihre Mitarbeiter bei einer Urlaubsbuchung Provision. „Die kriegen wir aber nicht, wenn die Reise nicht stattfindet“, sagt Katrin Vetter. Momentan kann sie die finanziellen Einbußen noch ausgleichen. „Das Büro hat Rücklagen und, wenn die dann weg sind, greife ich zu meinen privaten.“

Zudem bekommt sie die Soforthilfe vom Land NRW. Wie lange sie die Corona-Krise so überbrücken kann, ist nicht abzusehen: „Das hängt davon ab, ab wann es wieder eine Perspektive gibt. Gerade müssen wir einfach abwarten.“ Katrin Vetter wünscht sich, dass die Wittgensteiner auch nach der Corona-Krise ihre Urlaube im Reisebüro Wittgenstein buchen. „Es macht natürlich viel mehr Spaß, mit den Kunden Reisen zusammenzustellen, als sie abzusagen.“

Info:Reisebüro Wittgenstein verkauft Tickets für Zugfahrten der Deutschen Bahn

- Das Reisebüro Wittgenstein verkauft weiterhin Tickets für Zugfahrten der Deutschen Bahn. Dort werden alle Karten mit Reisedatum bis zum 30. April kostenfrei zurückgenommen. „Dafür bekommt man dann einen Gutschein“, sagt Katrin Vetter.

- Das Reisebüro Wittgenstein, Bahnhofstrasse 1b, ist unter der Telefonnummer 02751 3600 und per E-Mail an info@reisebuero-wittgenstein.de erreichbar.