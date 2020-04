Bad Berleburg: Schadstoffmobil kommt nach den Osterferien

Bad Berleburg. An zwei Tagen können in Bad Berleburg wieder Schadstoffe abgegeben werden. Die Termine und Standorte des Schadstoffmobils gibt es hier.

Am Freitag, 24. April, und Samstag, 25. April, ist das Schadstoffmobil wieder in den Bad Berleburger Ortsteilen unterwegs. Es nimmt schadstoffhaltige Abfälle der Haushalte entgegen, die an die Hausmüllabfuhr der Stadt Bad Berleburg angeschlossen sind. Aufgrund der Corona-Pandemie werden in diesem Jahr besondere Sicherheitsvorkehrungen ergriffen, um auch am Schadstoffmobil z.B. Mindestabstände einzuhalten.

An folgenden Standorten werden die Abfälle entgegengenommen, die Abfuhrzeiten können sich aufgrund der derzeitigen Situation etwas verzögern:

Freitag, 24. April 2020

Raumland I: Parkplatz Bäuerl. Bezugs- und Absatzgenossenschaft,Industriestraße 08.15 Uhr - 08.35 Uhr

Raumland II: Parkplatz vor dem Brunnen bei der Kirche, Im Edertal 08.50 Uhr - 09.10 Uhr

Bad Berleburg I: Kläranlage, Limburgstraße 09.25 Uhr - 09.45 Uhr

Bad Berleburg II: Ecke Bernauer Straße/Brandenburger Straße 09.55 Uhr - 10.15 Uhr

Bad Berleburg III: Parkplatz Bauhof, Sählingstraße 28 b 10.30 Uhr - 10.50 Uhr

Bad Berleburg IV: Parkplatz (Buswende) Burgfeldschule, Eichenweg 11.05 Uhr - 11.25 Uhr

Girkhausen: Parkplatz Ortsmitte, Berleburger Straße/In der Odeborn 12.30 Uhr - 12.50 Uhr

Schüllar-Wemlighausen: Feuerwehrgerätehaus, Schüllarhammer 13.05 Uhr - 13.25 Uhr

Wunderthausen: Bushaltestelle, Ecke Hallenberger Straße/Wemlighäuser Straße 13.50 Uhr - 14.10 Uhr

Diedenshausen: Feuerwehrgerätehaus, Zum Seibelsbach 14.25 Uhr - 14.45 Uhr

Alertshausen: Parkplatz Dorfgemeinschaftshaus 15.00 Uhr - 15.20 Uhr

Christianseck: Parkplatz „Struthbach“ 15.40 Uhr - 15.55 Uhr

Samstag, 25. April 2020

Wingeshausen: Casimirstaler Weg (Wertstoffsammelplatz) 08.15 Uhr - 08.45 Uhr

Aue: Freifläche neben REWE-Markt (ehem. Bahnhof), Hauptstraße 09.00 Uhr - 09.20 Uhr

Berghausen: Sportplatz 09.50 Uhr - 10.10 Uhr

Rinthe: ehem. Schule, Im Dorf 10.25 Uhr - 10.40 Uhr

Hemschlar: ehem. Schule/Feuerwehrgerätehaus, Neue Straße/Am Rundweg 10.50 Uhr - 11.05 Uhr

Weidenhausen: Parkplatz ehem. Schule, Weidenhäuser Straße 11.20 Uhr - 11.40 Uhr

Stünzel: Bushaltestelle Zum Festplatz 11.50 Uhr - 12.05 Uhr

Sassenhausen: Feuerwehrgerätehaus, Kapellenstraße 12.20 Uhr - 12.40 Uhr

Dotzlar: Parkplatz Laubrother Straße/Eichenstraße 12.55 Uhr - 13.15 Uhr

Arfeld: Parkplatz der Turnhalle „Zum Köppel 3“ 14.00 Uhr - 14.20 Uhr

Schwarzenau: Ecke Alexander-Mack-Straße/Gasse 14.35 Uhr - 14.55 Uhr

Elsoff: Sportplatz 15.10 Uhr - 15.30 Uhr

Beddelhausen: Schulhof, ehem. Schule, Bachweg 15.45 Uhr - 16.05 Uhr

Richstein: Feuerwehrgerätehaus, Laaspher Straße 16.20 Uhr - 16.40 Uhr

Folgende Schadstoffe werden entgegengenommen:

Altbatterien (inkl. Altakkus und Knopfzellen)

Quecksilberabfälle (z. B. Thermometerbruch)

Lösemittel (z. B. Verdünnung, Kaltreiniger)

Säuren und Laugen

Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel

Holzschutzmittel

Heimwerkerchemikalien (z. B. Abbeizer, Pinselreiniger, Kleber)

Fotochemikalien

PCB-haltige Kondensatoren (z. B. aus Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen)

lösungsmittelhaltige Altfarben und Lacke (nicht ausgehärtet)

Spraydosen (FCKW-haltig oder unvollständig entleert)

Haushaltsreiniger (z. B. Fleckenentferner, Sanitärreiniger)

ölhaltige Abfälle (z. B. Putzlappen, Ölfilter)

Leuchtstoffröhren

Starterbatterien (Autobatterien) werden nicht angenommen.

Es wird gebeten, schadstoffhaltige Abfälle nicht unbeaufsichtigt an den Haltepunkten abzustellen.