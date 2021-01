Bad Berleburg: Spende an Schmallenberger Tierschutzverein

Bad Berleburg Spenden aus der Weihnachtsaktion des Fressnapf-Marktes Bad Berleburg wurden jetzt an den Schmallenberger Tierschutzverein übergeben.

Große Freude kam nach Weihnachten bei Heike Schulze und Petra Wege vom Tierschutz Schmallenberg auf, als sie den großen Geschenke-Berg unter dem Weihnachtsbaum im Fressnapf-Markt Bad Berleburg erblickten. Die Kunden hatten im Rahmen der „Tierheim-Wünsche werden wahr – Weihnachtsaktion 2020“ fleißig für die Tierheimbewohner eingekauft und die Geschenke unter den Weihnachtsbaum gelegt.

Dank an die Kunden

Das Fressnapf-Team Bad Berleburg freute sich mit dem Tierschutzverein und ist stolz auf seine Kunden: „Weihnachten ist die schönste Zeit im Jahr, die Zeit der Nächstenliebe und die Hochsaison des Schenkens. Schön, wenn man dann auch an die Menschen oder Tiere denkt, denen es nicht so gut geht und an eben solche Tiere haben die Fressnapf-Kunden gedacht!“ Heike Schulze und Petra Wege sind froh über die tolle Unterstützung der Menschen aus dem Wittgensteiner Raum und bedanken sich gemeinsam mit dem gesamten Fressnapf-Team bei allen Kunden, die so viel für die bedürftigen Tiere gespendet haben.

Waren im Wert von 8000 Euro im Kreisgebiet gespendet

Die Aktion fand auch in anderen Fressnapf-Märkten im Kreis Siegen-Wittgenstein statt und somit konnten Waren im Wert von rund 8000 Euro an verschiedene regionale Tierschutzorganisationen übergeben werden.