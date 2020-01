Bad Berleburg: Stelldichein der Stars im Schloss

Diese Begegnung wird etwas Besonderes. Bei der 48. Internationale Musikfestwoche auf Schloss Berleburg trifft der Ausnahme-Violinist Daniel Hope auf sein großes Vorbild, Pinchas Zukerman. Aber dies sind nur zwei von einer ganzen Reihe klangvoller Namen, die vom 6. bis 12. Juli 2020 bei diesem feinen Festival auftreten. So setzt der künstlerische Leiter Sebastian Knauer die Reihe der erfolgreichen Rezitationen mit der bekannten Schauspielerin Martina Gedeck fort. Dazwischen folgen das große Open Air auf dem Schlosshof und Konzerte herausragender Musiker.

Pinchas Zukerman kommt mit seinem Trio (Amanda Forsyth/Viloncello und Angela Chang/Klavier) nach Bad Berleburg um dort mit dem Violinisten Daniel Hope aufzutreten. Foto: Jennifer Taylor / Kulturgemeinde Bad Berleburg

Den Auftakt bildet am 6. Juli der gemeinsame Auftritt des Zukerman-Trios mit Violinist Daniel Hope. Der verriet in einem Video, dass bei der Vorstellung des Programms gezeigt wurde, wie sehr er sich auf dieses gemeinsame Konzert freut: Als vierjähriger hat Hope zum ersten Mal mit seinem Vater ein Konzert besucht. Der Weltklasse-Musiker Pinchas Zukerman spielte Mendelssohn. Da war den kleinen Daniel klar: „Das will ich auch!“ Noch im gleichen Jahr begann er, Geige zu lernen. „Und es knistert immer noch“, wenn er einen Geigenkasten öffnen.

Mit Spannung darf sich das Bad Berleburger Publikum aber auch auf das Zusammenspiel von Sebastian Knauer und der Norwegerin Eldbjörg Hemsing freuen, die am 8. Juli auftreten. Für Hemsing ist es interessant, nach Bad Berleburg zu kommen, wo ihre Schwester im vergangenen Herbst beim Literaturpflaster dem Publikum norwegische Musik näher brachte.

Tags darauf kommt das Sharon Kam Trio ins Schloss. „Sie gehört zu den ganz Großen“, freut sich Sebastian Knauer auf Kammermusik auf höchstem Niveau und den Besuch der begabten Klarinettistin. Knauer gibt zu: „Die Klarinette ist eines meiner Lieblingsinstrumente“.

Am 11. Juli gibt das Figura Ensemble aus Kopenhagen mit der Mezzosopranistin Tuva Semmingsen ein Open Air Konzert auf dem Schlosshof. „Ich habe an Sie gedacht und möchte Ihnen ein Stück Heimat nach Bad Berleburg bringen“, erläutert Knauer in Richtung der Schirmherrin der Musikfestwoche, Prinzessin Benedikte zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Und mit Blick auf das Programm, das von Opern-Arien des Barock über skandinavische Folklore bis zu Broadwaymelodien reicht, sagt er: „Das kann ich mir gut an einem Sommerabend vorstellen.“

Martina Gedeck komplettiert die Reihe herausragender Schauspieler, die gemeinsam mit Pianist Sebastian Knauer als Rezitatoren auf Schloss Berleburg auftraten. Foto: karel kühne / Kulturgemeinde Bad Berleburg

Das große Finale bildet das Duo Knauer/Gedeck am 12. Juli. Zur Pianobegleitung liest die Schauspielerin eine Text über eine Begegnung von Ludwig van Beethoven mit der Dichterin Bettina von Arnim, die sehr für den großen Komponisten schwärmte.