Bad Berleburg: Such-Erfolg bei vermissten Paketen

Bad Berleburg Mehrere Pakete, die am 21. Dezember bei der Post abgegeben wurden, verschwanden spurlos. Nun wurden sie gefunden.

Anne Bielke aus Bad Berleburg atmet auf. Die Pakete, die sie kurz vor Weihnachten, genauer gesagt am 21. Dezember 2020, zur Post gebracht hatte, sind wieder aufgetaucht, nachdem sie wochenlang verschollen waren. Auf verschiedensten Wegen hatte sie versucht herauszufinden, wo ihre Geschenksendungen geblieben waren. "Im Internet heißt es im Tracking nur, dass ich sie abgegeben habe", sagte sie noch vor wenigen Tagen. "Man kommt einfach nicht weiter. Wenn man wenigstens wüsste, wo sie sind."

Und auch die Security und die interne Paketermittlung der Deutschen Post DHL recherchierten einige Tage an dem Fall - letztendlich mit Erfolg. Die Pakete sind wieder aufgetaucht. Sie hatten mehrere Tage lang in einer Kiste gelegen, die als "leer" galt. "Am Ende ist es ja dann doch eine Geschichte zum Schmunzeln", sagt Anne Bielke überglücklich, dass ihre beiden Pakete endlich aufgetaucht sind.

Doch zurück zum Anfang: Es ist der 21. Dezember 2020. Weihnachten steht vor der Tür und in den Postfilialen ist einiges los. Zahlreiche Pakete sollen noch vor den Feiertagen bei ihren Empfängern ankommen. Auch Anne Bielke möchte unter anderem ihrem Bruder eine Freude machen und begibt sich zur Bad Berleburger Postfiliale. "Im Internet stand, dass die Pakete, die am 21. Dezember abgegeben werden, noch rechtzeitig zu Weihnachten ankommen werden." Doch daraus wurde nichts. Beide Pakete sind offenbar noch auf dem Weg - so ihr erster Gedanke.

Als aber auch eine Woche nach Weihnachten beide Pakete noch immer nicht bei ihren Empfängern gelandet sind, wundert sich Bielke. Sie versucht mit Hilfe der Paketnummern im Internet per Tracking den genauen Standort der Sendungen herauszufinden. Doch das Ergebnis erstaunt: Laut Tracking müssten sich beide Pakete noch in Bad Berleburg befinden. "Da stand lediglich, dass ich sie am 21. Dezember abgegeben habe." Sie fragt beim Mitarbeiter der Postfiliale nach. "Er hat sich wirklich bemüht mir zu helfen. Doch auch er wusste nicht, wo die Pakete sein könnten. Auch andere Kunden hatten sich bereits bei ihm beschwert", erinnert sie sich.

Behälter wurde falsch deklariert

Wie Jessica Balleer, Pressesprecherin der Deutschen Post DHL, nun mitteilte, lag das Problem an einer Fehlleitung einer Wechselbrücke am Paketzentrum. "Dort wurde der Behälter falsch deklariert und galt als leer. Das Problem dabei: Wenn der Behälter dann nicht gebraucht wird, schaut in der Regel auch kaum einer hinein." So kam es, dass eine Reihe von Postsendungen tagelang in diesem vermeintlich leeren Behälter liegen blieben. "Dies ist einem logistischen Fehler geschuldet, der aufgrund der immens hohen Sendungsmengen kurz vor Weihnachten passiert ist. Die Pakete und Päckchen wurden in der Filiale abgeholt, zum Paketzentrum transportiert, dort aber nicht bearbeitet."

Aufgrund vermehrter Nachforschungsanträge von Kunden wurden die Postmitarbeiter schließlich auf die Wechselbrücke aufmerksam. Und dort fanden sie die vermissten Pakete. "Die Post wurde direkt weitergeleitet und konnte in vielen Fällen auch schon erfolgreich zugestellt werden. Wir bitten die Betroffenen um Entschuldigung", so Balleer. Anne Bielke ist froh, dass ihre Pakete nun bei den Empfängern angekommen sind.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es sich bei dieser Pakete-Panne um einen Einzelfall handeln, der sich auf besagten Einlieferungstag und die Bad Berleburger Filiale beschränkt. Wenn Sendungen nicht ankommen, sollten betroffene Kunden einen Nachforschungsantrag stellen, empfiehlt die Post.