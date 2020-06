Bad Berleburg: Tempo-30-Zone ist nicht mehr erkennbar

Die Schilder sind zugewachsen, die auf die Fahrbahn gemalten Hinweise auf die Tempo-30-Zone abgewetzt oder zugeparkt. Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bad Berleburger Stadtrat, Bernd Weide, moniert gleich drei Probleme rund um das sogenannte Berliner Viertel, die er als Anfrage formuliert und an die Stadtverwaltung geschickt hat. „Hier wird einfach zu schnell gefahren“, macht Weide auch im Gespräch mit der Redaktion das Hauptproblem seines eigenen Wohnviertels deutlich.

Schilder zugewachsen

Schon seit Jahrzehnten sei der überwiegende Teil des Berliner Viertels als Tempo-30-Zone ausgewiesen. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung waren ursprünglich auch klar sichtbar auf dem Asphalt markiert. Diese Hinweise sind allerdings schon seit geraumer Zeit nur noch schwer erkennbar oder von parkenden Fahrzeugen verdeckt. Geblieben sind die alten Tempo-30-Zone-Verkehrszeichen, die allerdings inzwischen extrem unleserlich, vollkommen verdreckt oder zugewachsen sind, so dass sie von Autofahrern weder erkannt noch beachtet werden, listet Weide Missstände auf.

Haupterschließungsstraßen

Ein weiterer ist, dass die Haupterschließungsstraßen des Wohngebietes – die Berliner und die Bernauer Straße – nicht nur immer schneller, sondern auch von immer mehr Fahrzeugen befahren werden. Ein Umstand, der durch die aktuelle Sperrung der Berliner Straße wegen Bauarbeiten in die anderen Anliegerstraßen verlagert wird. Weide macht sich Sorgen um die Fußgänger, Radfahrer und auch die oft auf der Straße spielenden Kinder - „Im gesamten Viertel sind in den letzten Jahren glücklicherweise wieder viele junge Familien zugezogen“, freut sich Weide und betont: Dieses Wohnquartier der Kernstadt sei eines der am dichtesten besiedelten der ganzen Stadt Bad Berleburg.

Mehr Parkplätze und mehr Sicherheit

In der SPD-Fraktion hat Weide das Problem geschildert und auch bereits Lösungsmöglichkeiten skizziert. Als Sofortmaßnahme schlagen die Sozialdemokraten die Verbesserung der Beschilderung und Kennzeichnung der Tempo-30-Zone vor. Langfristig könnte die Umwandlung der Straßen in eine zumindest teilweise Verkehrsberuhigte Zone mit auf Schrittgeschwindigkeit limitierten Tempo für Kraftfahrzeuge helfen. Darin sind dann alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt. „Damit könnten wir vielleicht zwei Probleme lösen“, so Weide. Das Wohngebiet aus dem 1960er Jahren weist auch zu wenige Parkplätze aus. Bei einer Verkehrsberuhigung könnte in diesen Bereichen auf Gehwege verzichtet werden, die dann als Parkraum genutzt werden könnten. Durch eine solche Verkehrsberuhigung mit entsprechenden baulichen Veränderungen könnten sowohl Sicherheit und Aufenthaltsqualität gesteigert werden. Die betroffenen Anwohner sollten in jedem Fall in geeigneter Form in die Entscheidungsfindung und mögliche Planungen einbezogen werden.