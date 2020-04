Führungswechel bei Vamed-Kliniken in Bad Berleburg

Der Klinikkonzern Vamed gibt am Montagnachmittag gleich mehrere wichtige personelle Veränderungen für den Standort Bad Berleburg bekannt. So bekommen Mitte des Jahres die Akut- und die Rehaklinik jeweils eine neue Geschäftsführung. Die bisherigen kaufmännischen Leiter Sabine Raimund und Sarah Otte verlassen Bad Berleburg.

Der Klinikkonzern Vamed gibt am Montagnachmittag gleich mehrere tiefgreifende personelle Veränderungen für den Standort Bad Berleburg bekannt. So bekommen Mitte des Jahres die Akut und die Rehaklinik jeweils eine neue Geschäftsführung. Die bisherigen kaufmännischen Leiter Sabine Raimund und Sarah Otte verlassen Bad Berleburg. Für die Rehaklinik wird Florian König die Geschäftsführung übernehmen, im Krankenhaus wird derzeit noch nach einem geeigneten Nachfolger gesucht.

Außerdem präsentiert Vamed ein neues Team an der Spitze des Akutkrankenhauses. Der bisherige Direktor Dr. Frank Melz hatte seinen Abschied aus privaten Gründen zur Im Dezember bekannt gegeben. In der Position als Ärztlicher Direktor folgt ihm Dr. Lars Pietschmann, Leitender Arzt der Interdisziplinären Notaufnahme. Melz’ Nachfolge als Chefarzt der Kardiologie übernimmt Dr. Karim Bou-Nassif, der bereits seit zwei Jahren in der Vamed-Klinik als Oberarzt beschäftigt ist.



Geschäftsführung

Sabine Raimund und Sarah Otte verlassen Bad Berleburg zur Mitte des Jahres. Verabschieden werden sich die beiden Geschäftsführerinnen zur Mitte des Jahres: Sarah Otte verlässt den Standort zum 31. Mai 2020. Sie zieht es zurück in ihre Heimat das Ruhrgebiet, wo sie die Leitung eines Akutkrankenhauses mit 483 Betten übernimmt.

Sabine Raimund verabschiedet sich zum 30. Juni 2020. Sie wird in der Nähe ihres Wohnortes die Stelle als Regionalleiterin in einem Klinikverbund übernehmen, um so Familienleben und Beruf noch besser in Einklang zu bringen. Beiden sei die Entscheidung sehr schwergefallen.

In der Rehaklinik übernimmt Florian König die Geschäftsführung zum 1. Mai, so dass Sabine Raimund und Sarah Otte bis zu ihrem Ausscheiden die Geschäfte der Akutklinik und des MVZ führen werden.

König hat Gesundheitswissenschaften und Medizinmanagement studiert, und war als selbstständiger Unternehmer im Bereich Medizinprodukte tätig, bevor er im Jahr 2016 als Trainee in das Helios-Management-Programm wechselte. Seit über zwei Jahren ist Florian König als Projektkoordinator für den Standort Damp zuständig und unterstützt den Geschäftsführer der Vamed-Rehaklinik und des Ostsee-Resorts in Damp zusätzlich als Assistent. „Wir freuen uns sehr, dass Herr König die Leitung der Berleburger Rehaklinik übernimmt“, so Heiko Pichler, Geschäftsführer operatives Geschäft der Vamed-Kliniken Deutschland.

Medizinische Leitung

Nachfolger von Dr. Frank Melz, als Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Kardiologie sind gefunden. Melz hatte bereits im Dezember erklärt, dass er zur Mitte des Jahres in seinen Ruhestand treten werde. In der Position als Ärztlicher Direktor folgt ihm Dr. Lars Pietschmann. Der Kreuztaler ist aktuell leitender Arzt der Interdisziplinären Notaufnahme. Er absolvierte eine Ausbildung zum Rettungsassistenten bevor er in Mainz Medizin studierte. Pietschmann ist Facharzt für Anästhesiologie und führt die Zusatzbezeichnungen Notfallmedizin und spezielle Intensivmedizin. Er verfügt zudem über den Fachkundenachweis Rettungsdienst und über langjährige Erfahrung in der Luft- und Bodenrettung im Kreis Siegen-Wittgenstein unter anderem in leitender Tätigkeit. Gemeinsam mit Pflegedirektor Martin Endres und der Geschäftsführung wird er die Klinik ab dem 1. August leiten und weiterentwickeln.

„Mit Herrn Dr. Pietschmann konnten wir unseren Wunschkandidaten für die Nachfolge von Dr. Melz gewinnen“, sagen Sabine Raimund und Sarah Otte. „Er ist hoch motiviert, hat gute Ideen und macht sich bereits jetzt intensive Gedanken darüber, wie wir die Klinik voranbringen können. Auch während der Corona-Pandemie ist er für uns alle eine große Unterstützung. Wir freuen uns sehr, dass er sich die Arbeit in der Klinikleitung vorstellen kann.“

Die Nachfolge von Dr. Melz als Chefarztes der Kardiologie übernimmt Dr. Karim Bou-Nassif, der bereits seit zwei Jahren in der Vamed-Klinik als Oberarzt beschäftigt ist. Der gebürtige Kölner hat in Ungarn und Österreich Medizin studiert und absolvierte seine assistenz- und fachärztliche Ausbildung in verschiedenen Kliniken im Rheinland. Zuletzt war er als Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt Kardiologie sowie als Leiter der Zentralen Notaufnahme am Helios Klinikum Siegburg und als Leitender Notarzt des Rhein-Sieg-Kreises tätig. Sabine Raimund und Sarah Otte: „Da wir frühzeitig von Dr. Melz‘ Entscheidung erfahren haben, konnten wir seine Nachfolge sorgfältig planen und vorbereiten.“