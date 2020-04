Bad Berleburg: Waldbrand am Stöppel

Bad Berleburg. Live-Ticker: Am Stöppel in Bad Berleburg ist im Bereich des Wasserhochbehälters ein Feuer entfacht. Infos werden aktualisiert.

Im Bereich des Wasserhochbehälters am Bad Berleburger Stöppel ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer entfacht. „Wald 2“ lautet das Einsatzstichwort. Der weiße, teilweise rotbräunliche Rauch verbreitet sich rasant. Insgesamt 150 Einsatzkräfte sind derzeit im Einsatz. Weitere 50 sind auf dem Weg.

Während die Feuerwehrleute des Waldbrandzuges Wittgenstein versuchen, das Feuer weiter in den Griff zu bekommen, sind weitere 50 Kollegen des Waldbrandzuges Siegerland auf dem Weg nach Bad Berleburg. Auch die Mitarbeiter der Stadtwerke sind vor Ort. Wie lange der Einsatz noch dauert, ist derzeit noch unklar – ebenso die Ursache.

„Wir hoffen, dass wir in Kürze die Lage unter Kontrolle haben“, so Stadtbrandmeister Klaus Langenberg. „Wir haben riesiges Glück, dass es nicht so windig ist, wie gestern.“ Er hat sich mithilfe des Polizeihubschraubers „Hummel 2“ die Lage von oben angeschaut, um die Situation besser einschätzen zu können. Zirka anderthalb bis zwei Hektar umfasse das Feuer derzeit.

Polizeihubschrauber ist vor Ort

Mit dem Hubschrauber soll die Brandentwicklung eingeschätzt werden. Foto: Lars-Peter Dickel

Der Code „Wald 2“ bedingt zudem, dass auch Einsatzkräfte aus anderen Städten und Regionen zu den Löscharbeiten gerufen wurden.

Aktuell breitet sich das Feuer in Richtung Truftetal aus. Dort sind bereits Mitarbeiter der Feuerwehr dabei, die Brandherde zu bekämpfen.

Indes hatte die Feuerwehr einen Pendelverkehr eingerichtet. Das bedeutet: Tankfahrzeuge werden in der Stadt mit Wasser versorgt, die dann das Wasser für die Löscharbeiten zum Stöppel liefern. Über den Sportplatz geht es im „Kreisverkehr“ wieder in Richtung statt. Unter anderem werden die Fahrzeuge am Kriegerplatz befüllt.

Wie Einsatzleiter Jens Schmitt verrät, wird eine zweite Schlauchleitung aus dem Schwimmbad heraus gelegt – für den Notfall. Ebenfalls sind Landwirte mit Wasserbehälter unterwegs.

Löschwasser aus dem Hochbehälter

Der Hochbehälter am Stöppel fasst 3000 Kubikmeter Wasser. Dabei laufen 120 Kubikmeter pro Stunde wieder nach - so Achim Vorbau, Leiter der Stadtwerke. Neben dem Pendelverkehr kann die Feuerwehr somit auch auf der Wasser des Hochbehälters zurückgreifen. Dies wird aus dem Ablauf des Behälters gezogen. Damit ist für die Löscharbeiten ausreichend Wasser vorhanden.

Bemerkt hatten das Feuer ein Junge und ein Imker. Sie alarmierten umgehend die Feuerwehr. Wie hoch der Schaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Weitere Informationen folgen in Kürze.