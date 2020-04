Bad Berleburg: Welche Spiele helfen gegen die Langweile?

Bad Berleburg. Rainer Trapp von "Spielwaren Bald" in Bad Berleburg gibt Tipps in der Corona-Krise. Welche Spiele sind etwas für Familien, Paare oder Singles?

Viele verbringen ihre Zeit durch die Corona-Pandemie derzeit Zuhause. Ein gutes Mittel, um mögliche Langeweile zu vertreiben, sind Gesellschaftsspiele. Rainer Trapp, Inhaber von „Spielwaren Bald“ an der Ederstraße in Bad Berleburg, empfiehlt Klassiker und Neuheiten. Der 56-Jährige liefert derzeit die Spiele und Spielzeug aus seinem Laden in der Kernstadt Bad Berleburg portofrei aus oder vereinbart mit den Kunden einen Abholtermin. Das Geschäft darf er aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen nicht öffnen.

Bad Berleburg: Rainer Trapp empfiehlt Klassiker wie Rummikub

Es gibt Spiele, die zeitlos sind und nie ihre Faszination verlieren, dazu gehören zum Beispiel Monopoly und die Siedler von Catan. „Zu den Klassikern gehört auch Rummikub“, erzählt Rainer Trapp. Das kann je nach Vorliebe mit Zahlen oder Buchstaben gespielt werden. Das Ziel des Spieles ist, die Zahlen- oder Buchstaben-Spielsteine als Erster abzulegen. Das Spiel wird insbesondere von Älteren gerne gespielt, erzählt Rainer Trapp. Aber auch junge Menschen können Spaß daran entwickeln. Mitspielen können zwei bis vier Personen.

„Von den Kurgästen wird auch Phase 10 gerne gespielt“, sagt Rainer Trapp. Das Spiel sei schnell zu verstehen und als Kartenspiel gut in die Hosentasche zu stecken. Hierbei geht es darum, die passenden Karten zu sammeln und so nach und nach alle zehn Phasen des Spiels abzuschließen. Wer zuerst alle Level abgeschlossen hat, hat gewonnen. Mitmachen können zwei bis sechs Personen.

Bad Berleburg: Fachhändler empfiehlt das Begriffe raten bei "Just One"

„Just One – das Spiel des Jahres 2019 – ist auch schön“, sagt Rainer Trapp. Möglichst viele geheime Wörter müssen hier erraten werden. Die Mitspieler geben dem Ratenden dabei ohne vorherige Absprache Tipps zu dem jeweiligen Suchbegriff. Just One sei „insbesondere durch seine Einfachheit genial“, hieß es vergangenes Jahr in der Begründung der Spiel-des-Jahres-Jury. Drei bis sieben Personen können hier zusammen Begriffe erraten.

Besonders empfiehlt Rainer Trapp die Spielereihe „Exit“. Die jeweilige Version können ein bis vier Spieler nur einmal spielen. „Das kann man so ein bisschen wie ein Kinobesuch sehen“, erklärt der Berleburger Spielehändler. Denn das Spiel erfordert zum Beispiel das Zerschneiden der Elemente, es zerstört sich quasi selbst. Es nimmt dabei den Trend der „Escape Rooms“ auf, denn die Spieler müssen gemeinsam den Ausgang finden. 10 Rätsel gehören zu einer „Exit“-Version. Kreativität und Teamgeist sind gefragt. „Die Exit-Spiele gibt es auch in verschiedenen Schwierigkeitsgraden“, betont Rainer Trapp.

Bad Berleburg: Gesellschaftsspiele waren auch schon vor Corona beliebt

„Es wurden auch schon vor Corona mehr Gesellschaftsspiele als sonst gespielt“, sagt der 56-Jährige. Genau erklären kann er sich den Boom nicht. „Vielleicht haben die Menschen genug von ihren Smartphones.“ Auch für Alleinstehende kennt er gute Spiele, zum Beispiel Solitär, Kniffel oder den traditionellen Zauberwürfel. Er empfiehlt auch Kartenspiele wie zum Beispiel „Dobble“ und „Skyjo“, die für alle Generationen gemacht sind. „Ich habe alle Spiele da“, betont Rainer Trapp.

Infobox:

- Rainer Trapp nutzt die Zeit, in der er seinen Laden aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen halten muss, für Renovierungsarbeiten. „Es ist wie Zwangsurlaub“, sagt er.

- Wer eines der von ihm empfohlenen Spiele oder andere Spielwaren kaufen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 02751/7116 oder bei info@spielwaren-bald.de melden.