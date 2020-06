Bad Laasphe: Das Haus der Jugend füllt sich wieder mit Leben

Das Haus der Jugend an der Bad Laaspher Bahnhofstraße – es öffnet am kommenden Montag wieder seine Pforten.

Die Einrichtung an der Bahnhofstraße öffnet ab dem kommenden Montag nach coronabedingter Zwangspause. Für den Zutritt braucht man ein Schild.

Bad Laasphe. Ins Bad Laaspher Haus der Jugend kehrt Leben zurück: Nach einer coronabedingten Zwangspause öffnet die Einrichtung ab kommenden Montag, 22. Juni, wieder ihre Türen. Das Team der offenen Kinder- und Jugendarbeit freut sich, den Betrieb wieder aufnehmen zu können. „Die Jugendlichen haben uns in den letzten Wochen sehr gefehlt“, so die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unisono.

Vorerst wird der offene Treff in der Bahnhofstraße montags, donnerstags und freitags ab 15.30 Uhr öffnen. Dienstags und mittwochs bleibt das Haus geschlossen. Grund zur Langeweile muss es aber nicht geben, denn: Für die schulfreie Zeit haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kooperation mit diversen Vereinen und Institutionen ein abwechslungsreiches Ferienprogramm auf die Beine gestellt. Die Veranstaltungen – insgesamt sind es über 30 an der Zahl – finden an allen Wochentagen statt. Einen Überblick über das Angebot und die Möglichkeit zur Anmeldung ab 22. Juni, 7 Uhr, gibt es im Internet unter www.jugend-bad-laasphe.de.

Es gilt das Einbahnstraßen-Prinzip

Aufgrund der geltenden Corona-Richtlinien und der besonderen aktuellen Situation hat das Team die Abläufe im Haus der Jugend ein wenig angepasst. So findet ab sofort in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr ein Teen-Treff statt. Hier sind alle Jungen und Mädchen von 12 bis 14 Jahren willkommen. Ab 17.30 Uhr öffnen sich die Türen dann für Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre. Freitags hat das Haus wie gewohnt bis 22 Uhr auf.

Zudem gilt ein Einbahnstraßen-Prinzip: Die Besucher betreten das Haus über die normale Haustür und verlassen es über die Hintertür. Um zu gewährleisten, dass nicht zu viele Jugendliche zeitgleich im Haus der Jugend zusammenkommen, hängen an der Eingangstür Schilder bereit. „Wer den Treff besuchen möchte, nimmt sich einfach eins weg und bringt es mit ins Haus. Hängt kein Schild mehr an der Eingangstür, ist dies das Zeichen dafür, dass der Treff aktuell voll ist“, erklärt Einrichtungsleiterin Mareike Schäfer die einfache Vorgehensweise. „Zudem müssen wir unsere Besucher bitten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und die geltenden Mindestabstände zueinander einzuhalten.“

So angenehm wie möglich – trotz Corona

Mareike Schäfer betont, dass diese notwendigen Maßnahmen den Jugendlichen aber nicht zum Nachteil werden sollen: „Nach wie vor ist es unser größtes Anliegen, dass alle, die zu uns kommen, eine gute Zeit haben. Für unsere Besucher soll der Aufenthalt bei uns trotz Corona so angenehm, so normal wie möglich sein. Darum kümmern und darauf freuen wir uns.“