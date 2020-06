Bad Laasphe: Diebe brechen Kiosk auf und stehlen Zigaretten

Die Polizei sucht derzeit nach Dieben, die in der Nacht zum Dienstag Kioske in Bad Laasphe und Wallau aufgebrochen haben. Die täer hatten es jeweils auf Zigaretten abgesehen.

Bad Laasphe. Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in einen Kiosk an der Ludwig-Koch-Straße eingedrungen und haben dort Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen.

Wie die Polizei berichtet, hatten die Täter zunächst die Frontscheibe des Zeitschriftenkiosks mit Paketshop eingeschlagen – und dabei einen Sachschaden von mindestens 10.000 Euro verursacht. Durch das Loch gelangten sie in den Innenraum. Ihre Beute luden sie vermutlich in den Kofferraum eines Autos.

Ähnlicher Fall in Wallau

Einen ähnlichen Fall bearbeitet die Polizei im benachbarten Biedenkopf: Auch dort waren Unbekannte in der Nacht zum Dienstag im Ortsteil Wallau gegen 0.50 Uhr in einen Zeitungskiosk eingedrungen. Und auch dort hatten es die Täter auf Zigaretten abgesehen.

Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist wahrscheinlich. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Einbruch in Bad Laasphe auch so gegen 1 Uhr stattgefunden hat.

Hinweise bitte an die Kripo unter der Rufnummer 0271/7099-0.