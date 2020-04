Bad Laasphe: Mord zwei Tage vor dem Wohnungsbrand

Mord in Bad Laasphe

Bad Laasphe. Die Mordkommission in Hagen teilt mit, dass es neue Erkenntnisse zu dem Tötungsdelikt in Bad Laasphe vom 26. März gibt.

Die Kriminalpolizei ermittelt weiter rund um das Tötungsdelikt, das durch einen Wohnungsbrand am 26. März in Bad Laasphe entdeckt worden ist. Und es gibt weitere Fragen, mit denen die Mordkommission an die Öffentlichkeit geht.

Nachdem der Brand gelöscht worden war, entdeckten die Rettungskräfte einen toten Mann in der Wohnung. Bei dem Mann handelt es sich um den 49-jährigen Eigentümer des Hauses. Nach den Ermittlungsergebnissen und der Obduktion steht fest, dass der 49-jährige Hauseigentümer einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel.

Tod trat zwei Tage vor Brand ein

Eine weitere Erkenntnis aus der Obduktion ist, dass der Mann bereits ein bis zwei Tage vor dem Ausbruch des Dachstuhlbrandes getötet worden war.

Die Ermittler der Mordkommission Hagen gehen davon aus, dass der oder die Täter zwei Tage nach der Gewalttat zurückgekehrt sind und den Brand in der Wohnung absichtlich gelegt haben.

Fragen an potenzielle Zeugen

Konkret sucht die Polizei nach Hinweisen oder Zeugen, die im Zeitraum Montag, 23.03.20, bis Mittwoch, 25.03.20, verdächtige Beobachtungen rund um das Doppelhaus an der Bahnhofstraße gemacht haben.

Welche Personen sind dort ein- und ausgegangen?

Haben vor dem Haus oder in der Nähe Fahrzeuge geparkt, die sonst nicht dort sind?

Insbesondere sucht die Polizei nach Hinweisen auf einen silberfarbenen Pkw-Kombi, der in dem Zeitraum an dem Haus in der Bahnhofstraße gesehen wurde.

Hinweise bitte an die Mordkommission der Polizei Hagen unter der Rufnummer der Polizei in Siegen 0271/7099-0