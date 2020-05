Bad Laasphe: Motorradfahrerin (56) stürzt Böschung hinunter

Puderbach. Vermutlich war es ein Fahrfehler, der zu dem folgenschweren Unfall führte. Eine 56-Jährige Frau wurde dabei schwer verletzt.

Bei einem Motorradunfall nahe dem Bad Laaspher Ortsteil Puderbach ist am Donnerstag eine 56-jährige Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich das Unglück kurz nach 14 Uhr auf der Landstraße L 903 zwischen Puderbach und dem Didoll.

Bremsfehler als Ursache

Die 56-Jährige war mit ihrer Maschine von Richstein in Richtung Puderbach unterwegs. Kurz vor einer Rechtskurve verlor sie vermutlich aufgrund eines Bremsfehlers die Kon­trolle und kam nach links von der Fahrbahn ab – und stürzte samt Maschine mehrere Meter eine Böschung hinunter.

L 903 für Bergungsarbeiten gesperrt

Rettungskräfte der Feuerwehr Bad Laasphe und des DRK-Rettungsdienstes versorgten die schwer verletzte 56-Jährige und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand Schaden in Höhe von 7000 Euro. Für die Bergungsarbeiten war die L 903 war für rund 30 Minuten gesperrt.