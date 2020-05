Bad Laasphe: SPD unterstützt die heimischen Gastronomen

Bad Laasphe. Die Existenz der Gastronomen in Bad Laasphe wie der Lahnstuben ist bedroht – ein wenig Linderung will die Bad Laaspher SPD verschaffen.

Die Gastronomie leidet schwer unter den Corona-Auflagen – für ein wenig Linderung will daher jetzt die Bad Laaspher SPD sorgen. „Um es auf den Punkt zu bringen: Es ist derzeit echt übel“, macht Lahnstuben-Inhaber Frank Barth klar und fügt hinzu: „Wenn wir nicht vor dem 1. Juni wieder öffnen können, werde ich mich wohl genötigt fühlen, die Reißleine zu ziehen.“ Zu den Sorgen um die Gastronomie kommt auch noch die um die Mitarbeiter, die in Kurzarbeit geschickt werden mussten.

Solche Umstände machen sehr traurig, betont Samir Schneider, SPD-Stadtverbandsvorsitzender. Daher habe sich die Bad Laaspher SPD – als Ersatz für das Verteilen der Ostereier auf dem Wochenmarkt an Ostern – überlegt, die heimische Gastronomie zu unterstützen und etwas Gutes zu tun.

„Wir haben uns gemeinsam Gedanken gemacht, wie wir in dieser schwierigen Zeit unsere heimische

Gastronomie, die immer noch ihre Räumlichkeiten geschlossen haben und nur die Möglichkeit durch Lieferservice oder Abholdienste ein klein wenig Umsatz generieren, zu unterstützen“, teilt Samir mit.

Dank für Solidarität

Die Idee ist nun, bei den Gastronomen mehrere Gutscheine im Wert von jeweils 30 Euro zu erwerben. „Jede Bad Laaspher Gastronomie kommt dran“, versichert Schneider. Dazu komme noch, dass die Bad Laaspher SPD auf ihrer Homepage und Facebookseite für die Gastronomien werben will.

„Das ist vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wir wollen so auch Aufmerksamkeit generieren für diejenigen, die wirklich unter der Krise leiden“; so Schneider. Als Dank für die Solidarität in Bad Laasphe in den vergangenen Wochen sollen die Gutscheine unter den Bad Laaspher Bürgern verlost werden. „Nur gemeinsam und mit gegenseitiger Unterstützung können wir unsere Gastronomie in dieser schwierigen Zeit helfen“, so Samir Schneider.

Wer der SPD Bad Laasphe bis zum 31. Mai auf dem Kontaktformular der SPD Bad Laasphe (www.spd-badlaasphe.de) unter dem Stichwort „Gemeinsam für unsere Stadt“ eine Benachrichtigung mit Kontaktdaten zukommen lässt, nimmt an der Verlosung Teil. Alternativ können Teilnehmer diese E-Mail direkt an info@spd-badlaasphe.de senden. Mehr Infos: www.spd-badlaasphe.de