Bad Laasphe: Unbekannte kippen Altreifen bei Oberndorf ab

Ein Stapel alter Reifen, den Unbekannte achtlos auf einem Waldweg am „Eichenrödchen“ bei Oberndorf abgeladen haben, sieht nicht nur hässlich aus, sondern bildet auch einen Posten Sondermüll.

Oberndorf. Hinweise erbeten: Die rund 70 Reifen müssen auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt werden, wenn sich der Verursacher nicht dingfest machen lässt.

Die Polizei sowie das Ordnungsamt der Stadt Bad Laasphe fahnden derzeit nach Unbekannten, die auf einem Waldweg am „Eichenrödchen“ einen großen Stapel alter Reifen abgeladen haben – achtlos und in jedem Fall illegal.

Behördlich bekannt geworden war die unerlaubte Müllentsorgung am Donnerstag. Der Haufen, mitten in der Natur aufgetürmt, sehe „nicht nur hässlich aus“, so die Polizei, „sondern bildet auch einen Posten Sondermüll“.

Entsorgung auf Kosten der Allgemeinheit

Das bedeutet jetzt: Die rund 70 Reifen verschiedener Hersteller und Größen mit gelben Kreide-Markierungen müssten auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt werden – es sei denn, ein Verursacher lässt sich für die Umweltsünde haftbar machen.

Hinweise zu den Umweltfrevlern nimmt das Ordnungsamt der Stadt Bad Laasphe unter der Rufnummer 02752/909-0 entgegen.