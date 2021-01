Bad Laaspher Politik widerspricht Denkmalschützern

Das alte fürstliche Verwaltungsgebäude "auf der Kunst" soll in die Denkmalliste eingetragen werden. Sachverständige haben den denkmalwert geprüft, aber es gibt Zweifel in der Politik. Und das ist nicht zum ersten Mal der Fall.

Bad Laasphe. Es ist nicht das erste Mal an der Lahn - An der "Domäne auf der Kunst" wird ein Streit um Sinn und Unsinn von Denkmalschutz deutlich.

In Sachen Denkmalschutz macht Bad Laasphe erneut Schlagzeilen, weil sich die Politik nicht vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe gängeln lassen will. Stein des Anstoßes ist das Domänengebäude auf der Kunst. Und das ist nicht das erste Mal das es zu dieser Kontroverse kommt.

Bauausschuss

hatte einer knappen Mehrheit von 4 zu 3 gegen die Eintragung in die Denkmalliste der Stadt gestimmt, vor allem auch weil sich zahlreiche Stadtverordnete (6) enthalten haben – Im Rat der Stadt bahnte sich vor Weihnachten ein ähnliches Abstimmungsverhalten an. Da aber schritt Bad Laasphes Bürgermeister Dirk Terlinden ein: „Wir haben da keinen rechtlichen Spielraum, wenn der LWL oder der Eigentümer eine Unterschutzstellung wollen“, so Terlinden. Wenn die Politik dieser Eintragung nicht zustimme, müsse er die Entscheidung beanstanden und die Eintragung gegen den Willen der Politik vornehmen. Im Grunde sei die Vorlage eine „Mischung aus Kenntnisnahme und Eintragung in die Liste“, erläuterte Terlinden die Zwickmühle, dass zwar die Stadt die Liste ihrer Denkmale pflege - aber auch die Obere Denkmalbehörde - sprich der LWL entscheide, wer dort aufgenommen werde.

Kein Einzelfall in NRW

Bad Laasphes politische Situation ist in NRW kein Einzelfall, wie Markus Fischer, Sprecher des Landschaftsverbandes weiß. Die Kommunen können das politische Verfahren der Denkmalliste unterschiedlich gestalten. Für die einen ist es ein laufendes Geschäft der Verwaltung, maximal als Mitteilungsvorlage im Rat und in anderen Fällen bedarf es Formal der Zustimmung des Rates. Die fachliche Einschätzung der Denkmalwürdigkeit durch den LWL als Oberer Denkmalbehörde kann die Kommune als Unteren Denkmalbehörde jedoch nichts entgegensetzen.

Nach wie vor stören sich der FDP-Fraktionsvorsitzende Klaus Preis und Björn Strackbein von der SPD an dieser Vorgehensweise. Gemeinsam mit der Verwaltung wurde die Vertagung des formalen Beschlusses in die nächste Sitzungswoche im März 2021 vertagt. Lediglich Thorsten Weber von der CDU hatte deutlich Partei für eine Eintragung ergriffen und dies mit der klaren Rechtslage begründet.

Ortstermin mit LWL und Eigentümer

„Ich möchte einen Ortstermin mit Besitzer und Landschaftsverband“, macht Klaus Preis im Gespräch mit der Redaktion deutlich. „Mir geht es darum, zu erfahren, wie das Gebäude sinnvoll genutzt werden kann“, so Preis. Dem Bauingenieur geht es nicht darum eine Denkmalwürdigkeit abzustreiten, sondern darum, auszuschließen, dass ein baufälliges Gebäude später der Allgemeinheit zur Last fällt, wenn ein Eigentümer nicht mehr für den Unterhalt aufkommen kann. „Der LWL soll auch sagen, wie das Denkmal erhalten werden kann“, hatte Preis noch im Rat gefordert. Wichtig ist es dem Liberalen auch, genau abzuklären, ob die Unterschutzstellung auch vom Eigentümer betrieben wird. Der müsse letztlich auch für den Unterhalt des Gebäudes Sorge tragen.

Nicht der einzige Streitfall

Bereits im Oktober 2017 sollte der Rat eine eher unscheinbare Scheune hinter dem Haus Königstraße 38 in der Bad Laaspher Altstadt zum Baudenkmal erklären – obwohl offenbar eher ihr Abriss geplant war. Nach langen Diskussionen um die Denkmalwürdigkeit, wurde die Scheune in 2018 tatsächlich abgerissen.

Ein Beispiel, dass unterstreicht, was mit Denkmalen passiert, die keine vernünftige Nutzung erfahren findet sich auch in Bad Laasphe. Genauer gesagt in Saßmannshausen. Dort verfällt die Domäne zusehends. Für die Bewohner im Ort ist das Fachwerkensemble inzwischen vom Schmuckstück zum Schandfleck geworden, den Mangels privatem Eigentümer nun die Stadt erhalten muss.