Berleburg: Andrea Heuer Bürgermeisterkandidatin der Linken

Bad Berleburg. Die Linke tritt am 13. September mit einer Spitzenkandidatin zur Kommunalwahl in Bad Berleburg an. Heuer wurde am Dienstag nominiert.

Mit der 48-jährigen Hebamme Andrea Heuer will die Partei Die Linke in Bad Berleburg ein Zeichen setzen. Am Dienstagabend nominierte der Ortsverband Wittgenstein die Bad Berleburgerin zur Spitzenkandidatin für die Kommunalwahl 2020.

„Mein Ziel ist ganz klar die Verbesserung unseres letzten Ergebnisses“, formuliert der Ortsvereinsvorsitzende Thorsten Fischer. „Wir treten mit dem Ziel eines Personalwechsels im Rathaus an und möchten zumindest die Stichwahl erreichen“, steckt Fischer ehrgeizige Ziele. Diese sind mit der Kandidatur von Andrea Heuer auch erreichbar, weil sie neben dem parteilosen Bewerber Oliver Junker-Matthes, der von den Grünen unterstützt wird, die zweite Alternative zu Amtsinhaber Bernd Fuhrmann wäre. Der ebenfalls parteilose Fuhrmann wird von CDU und SPD gleichermaßen unterstützt.

Drei Seiten Programm

Andrea Heuer arbeitet nicht nur als Hebamme. Sie betreibt auch das Goetheplatz-Café gegenüber dem Bad Berleburger Schloss. Hier trifft sich die Partei Die Linke, so ist der Kontakt entstanden, der am Ende in der Kandidatur mündet. Während Thorsten Fischer politische Ziele absteckt, bleibt Heuer zurückhaltender. Sie lässt Papier sprechen. Dreieinhalb eng beschriebene Seiten mit Programmatischem hat die gebürtige Berleburgerin aufgeschrieben. „Basisdemokratie“, „Rekommunalisierung“ und „Soziale Gerechtigkeit“ sind Schlagworte in ihrem Bürgermeisterprogramm.

Hebamme auf Sylt

Die Hebamme zehrt von ihren Erfahrungen aus dem Leben. Sie ist in ihrem Gesundheitsberuf auch herumgekommen. „Ich war 20 Jahre weg. Habe bei München und in Sylt gelebt“, berichtet sie. In Sylt? Ja, korrigiert sie, „nicht auf Sylt, sondern in Sylt. Wird heute ein Kind in Westerland oder in Wenningstedt geboren, wird es in Sylt und nicht auf Sylt geboren“. Die schwierige Situation der selbstständigen Hebammen hat Andrea Heuer politisiert, das wird im Gespräch schnell deutlich. Aber auch abseits des Gesundheitssystems hat sie Programmpunkte.

Andrea Heuers Grundsätze

„Ein soziales, friedliches und ökologisches Miteinander, Vielfalt und Gleichberechtigung sind für mich die Grundlagen und die Ziele kommunalpolitischen Handelns. Dafür stehe ich. Weder Herkunft, Aussehen, Geschlecht und sexuelle Orientierung noch Religion dürfen ein Ausschlussgrund für gesellschaftliche Teilhabe sein“, formuliert sie eingangs ihres Programms.

Keine weiteren Bürgermeisterkandidaten

Die Spitzenkandidatin Bad Berleburg wird allerdings allein bleiben. Die Linke wird weder in Bad Laasphe noch in Erndtebrück mit einer eigenen Alternative für das Bürgermeisteramt antreten, wie Thorsten Fischer erläutert. Die Bedingungen für Die Linke in den beiden Nachbarkommunen von Bad Berleburg seien ungleich schwerer.

Am Dienstagabend wurden auch die Wahlkreiskandidaten für Bad Berleburg benannt. Wir berichten noch.