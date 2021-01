Berleburg: Gertrud Eckelsbach - Mit 100 noch Unternehmerin

Gertrud Eckelsbach freut sich auf ihren 100. Geburtstag am 10. Januar 2021. Zusammen mit ihrer Tochter Karin Steinhoff lebt sie im Bad Berleburger Weiler Kühhude. Hier oben, auf 700 Metern Höhe, direkt am Rothaarsteig hat sie jetzt fast 70 Jahre gelebt.

Bad Berleburg Am 10. Januar wird die rüstige Frau 100 Jahre alt. Wir haben sie auf der Kühhude besucht. Dort koordiniert sie den Winterdienst

Unsere Geschichte beginnt am 10. Januar 1921. An diesem Tag wird Gertrud Eckelsbach geboren, die am Sonntag 100 Jahre alt wird. Ein Alter, das man Gertrud Eckelsbach nicht ansieht. Kein Wunder, immerhin ist sie eine der wohl ältesten Unternehmerinnen in Bad Berleburg.

Stundenzettel für den Urenkel

Seit Jahrzehnten koordiniert sie den Winterdienst rund um die wenigen Häuser am Rothaarkamm. „Sie reicht die Stundenzettel handschriftlich ein“, berichtet Ortsvorsteher Andreas Meincke. Auf dem Trecker hat Gertrud Eckelsbach aber nie selbst gesessen. Das machten ihr Mann, später ihr verstorbener Sohn Reinhold und jetzt ist es der Urenkel. „Mama hat immer ihre Angestellten gehabt“, lacht die Tochter Karin Steinhoff, die den Reporter und den Ortsvorsteher zum Interview mit ihrer Mutter eingeladen hat.

Keine Feier wegen Corona

Gertrud Eckelsbach sitzt in der Küche ihres Hauses auf der Kühhude und erzählt. Dabei wird die Vergangenheit lebendig. Nur die FFP3-Masken, die sie und allen anderen im Raum tragen, schlagen den Bogen in die Gegenwart. Im Dezember, als wir die Seniorin besuchen, ist der runde Geburtstag noch ein paar Tage weit weg. Aber Gertrud Eckelsbach wünscht sich trotz Corona-Pandemie nichts sehnlicher, als mit ihren sechs noch lebenden Kindern, neun Enkeln und zahlreichen Ur- und Ur-Urenkel Geburtstag zu feiern. „Dann zerbrecht Euch mal den Kopf, wie das gehen soll“, fordert sie ihre Tochter Karin Steinhoff, Schüllars Ortsvorsteher Andreas Meinecke und den Reporter der Zeitung auf.

70 Jahre auf der Kühhude

Auf dem Küchentisch stehen gedeckter Apfelkuchen, Plätzchen und es gibt Kaffee. „Wir haben immer viel Besuch und immer gibt es was zu Essen. Darauf hat meine Mutter schon immer großen Wert gelegt“, sagt Tochter Karin Steinhoff. Sie lebt mit ihrer Mutter allein in dem Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert. „Unser Haus ist das älteste hier auf der Kühhude“, erzählt die Jubilarin. Seit 70 Jahren ist es auch ihr Zuhause. Damals hat die junge Kriegerwitwe ihren Georg geheiratet und ihr altes Leben Schmallenberg aufgegeben, um zu ihm in die Einsamkeit des früheren Kanongutes mitten im Wald auf dem Rothaarkamm zu ziehen.

Brot als Lohn für einen Tag Arbeit

Aufgewachsen ist Gertrud in Berleburg und Gleidorf. „Mein Vater war Zimmermeister aus Langewiese und meine Mutter arbeitete im Schloss.“ Dort haben sich die beiden kennen und lieben gelernt. Später zogen sie nach Gleidorf. 1921 ist eine schwere Zeit. Die Folgen des Krieges und die Weltwirtschaftskrise treffen Deutschland. „Die Inflation war da schon. Mein Vater hat damals für seine Arbeit am Tag ein Brot bekommen. Aber das konnte man wenigstens essen“, beschreibt sie die große Not der Geldentwertung.

Das "Fräulein vom Amt" verdient mehr als die meisten Männer

Gertrud war gut in der Schule und absolvierte die Handelsschule und eine kaufmännische Ausbildung. „Den Mädchen war das Gymnasium ja verwehrt. Aber immerhin schreiben durften wir“, lacht die Jubilarin. Sie war so fleißig und talentiert war, dass sie früher ihren Abschluss machen konnte. „Der Berufsschullehrer hat mich dann in Arnsberg für die Prüfung angemeldet“, erinnert sie sich. Mit dem guten Zeugnis in der Tasche bekommt sie eine Anstellung auf dem Amt der Stadt Schmallenberg. In der Ausbildung lag der Monatslohn erst bei 5, dann 15 und schließlich 15 Mark. Die Verwaltungsangestellte aber verdient bereits 100 Mark im Monat – So viel wie Männer, die damals in der Textilfabrik Falke Akkord machten. 1942, mitten im Krieg, heiratet die 21-Jährige zum ersten Mal. Aber ihr Mann fällt im Krieg.

Umzug mit dem Ochsenkarren

Ihren zweiten Mann Georg kennt sich schon lange vorher. Georg ist ein Cousin, Sohn einer Halbschwester ihrer Mutter. Der Waldarbeiter und Landwirt hat einen kleinen Hof auf der Kühhude. Ihren Teil des ehemaligen Kanongutes hat seine Familie dem schon vor der Jahrhundertwende abgekauft. Aber es ist ein karges Leben, in das die junge Frau 1951 einheiratet. „Die Aussteuer meiner Mutter wurde von Gleidorf über Latrop und das Grubental mit Ochsenkarren hier hinauf geschafft“, berichtet Tochter Karin.

Kein Strom, kein fließendes Wasser, keine Straße

Ab dann sind Haus und Hof ihr neues Heim. Ein Lebensmittelpunkt ohne Strom, fließendes Wasser und ohne Straße. Asphaltiert wurde der Waldweg von Bad Berleburg bis auf die Kühhude erst 1960. Strom hatte die Eckelsbachs dann ab 1954. Damals konnten sie ein Grundstück für einen Löschteich an das benachbarte Schullandheim verpachten. Mit dem Geld wurde die Stromleitung von Schanze nach Kühhude bezahlt. Dann konnte auch eine Pumpe fürs Trinkwasser angeschlossen werden. Bis dahin musste jeder Tropfen mit Eimern ins Haus getragen werden. „Gebadet wurde einmal in der Woche, wenn die Wanne in der Küche stand. Dann sind alle nacheinander ins Wasser gestiegen“, lacht Tochter Karin.

Die heute 72-jährige erinnert sich auch noch gut an die ersten Jahre auf der Kühhude. „Wir hatten einen tollen Zusammenhalt. So etwas gibt es heute nicht mehr“, sagt sie. Mit ihren Geschwistern und den 13 Nachbarskindern geht es anfangs noch zu Fuß zur Schulbushaltestelle im Tal. Und nach der Schule haben ist die Kühhude einer der größten Abenteuerspielplätze, den man sich vorstellen kann.

Selbstversorger mitten im Wald

Abgesehen vom Schullandheim und der späteren Jugendherberge mit wechselnden Kindern und Jugendlichen ist es sehr abgeschieden hier oben auf 700 Metern. Die Familien sind Selbstversorger. „Bis die ein Auto gekauft haben und das Auto dann das Backhaus als Garage bekam“, erinnert sich Gertrud Eckelsbach. Von da an mussten ihre Kinder das Brot für eine ganze Woche in Schanze holen, wo es der Bäcker aus Grafschaft ablieferte. Das Weißbrot oder der Butterzopf schafften es aber nicht immer in einem Stück bis nach Hause, berichtet Tochter Karin. Bei Wind und Wetter machten die Kinder diese Einkaufstour.

Geburtstagsfeier im Frühling

Tochter Karin schaut aus dem Fester, der Winter hat Kühhude fest im Griff. Das Wetter und natürlich auch die Pandemie lassen eine Geburtstagsfeier wie sie sich die 100-Jährige für morgen gewünscht hat nicht zu. „Mama, dann feiern wir eben im Frühling“, sagt die Tochter.