Berleburg: Junge verletzt bei Kollision mit anfahrendem Auto

Polizei-Einsatz an der Kreuzung Ederstraße/Emil-Wolff-Straße in der Bad Berleburger Kernstadt: Hier war ein siebenjähriger Junge gegen ein anfahrendes Auto gelaufen.

Bad Berleburg. Warum der Siebenjährige zuerst wie üblich an der roten Fußgängerampel wartete und dann doch loslief, ist nach Polizei-Angaben noch nicht klar.

Ein siebenjähriger Junge ist an der Kreuzung Ederstraße/Emil-Wolff-Straße in der Bad Berleburger Kernstadt verletzt worden, als er gegen ein anfahrendes Auto lief.

Wie die Polizei berichtet, hatte am Freitagnachmittag zunächst eine 50-jährige Autofahrerin in ihrem Skoda Fabia vor einer roten Ampel an der Kreuzung gewartet. Als die Ampel für sie wieder grün zeigte, fuhr sie los in Richtung Raumland. Genau in diesem Augenblick lief der Siebenjährige gegen den Wagen.

Siebenjähriger war ganz plötzlich losgelaufen

Zuvor hatte er auf dem Gehweg wartend an der Fußgängerampel gestanden, war dann aber losgelaufen, obwohl die Ampel für Fußgänger rot zeigte. Bei dem Unfall verletzte sich der Junge leicht, er wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt. Warum er zuerst an der roten Fußgängerampel wartete und dann doch loslief, ist nach Polizei-Angaben noch nicht klar.