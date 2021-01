Berleburg: Nach Unfall droht Sperrung der B480 bei Schüllar

Dieser mit 20 Tonnen Stahl beladene Sattelzug ist am Mittwochmorgen in eine Straßenböschung gerutscht. Der Fahrer gab an, einem Wildtier ausgewichen zu sein.

Schüllar Ein Lastzug mit 20 Tonnen Stahl wird zum Risiko.

Am Mittwochmorgen müssen Polizei und Straßenmeisterei eine Gefahrenstelle direkt hinter einer engen Kurve absichern. Ein schwerer Sattelzug hängt in der abschüssigen Böschung und droht in eine Wiese zu kippen.

Für eine Bergung muss die Straße voraussichtlich gesperrt werden. Verkehrsteilnehmern wird geraten den Abschnitt zwischen Schüllar am Stein und dem Abzweig Dödesberg vorsorglich zu umfahren.

20 Tonnen Stahl geladen

Gegen 7 Uhr ist der nach Informationen dieser Zeitung mit 20 Tonnen Stahl beladene Koloss nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Gegenüber der Polizei gab der Fahrer an, einen Wildtier ausgewichen zu sein. Dabei geriet er auf den unbefestigten Randstreifen. Das schwere Fahrzeug sinkt mit den Reifen der Zugmaschine tief in den Boden ein, der Auflieger wird hinten links angehoben. So schräg bleibt das Gefährt hängen und muss gesichert werden.





Nach Angaben der Kreispolizeibehörde in Siegen sind Straßenmeisterei und Polizei im Einsatz an der Unfallstelle. Auch das Fuhrunternehmen wird vor Ort sein, um an der Bergung des Lasters mitzuwirken.

Bergung wird kompliziert

Wie dies geschehen kann, ob ein Kran benötigt wird und ob und wie lange die Gefahrenstelle voll gesperrt werden muss entscheidet sich noch. So lange bittet die Polizei die B480 im Bereich Schüllar am Stein zu meiden.





Die Bundesstraße ist in diesem Abschnitt häufiger Ort von Unfällen.