Berleburg: Ristorante Da Angela im Alten Bahnhof eröffnet

Bad Berleburg. Im Alten Bahnhof in Bad Berleburg weht jetzt frischer Wind: Angela Falivena hat das Ristorante Da Angela eröffnet. Was wird dort angeboten?

Über zehn Jahre hat Familie Falivena darauf gewartet, ein Restaurant im Alten Bahnhof in Bad Berleburg zu eröffnen. Jetzt ist der Traum endlich in Erfüllung gegangen. Die Gelegenheit ergab sich. Das „Ristorante Da Angela“ hat am vergangenen Mittwoch eröffnet.

Bad Berleburg: Im Ristorante Da Angela gibt die Tochter den Ton an

Im Restaurant gibt die 24-jährige Angela Falivena den Ton an. Denn auf dem Papier ist sie die Chefin. „Ich fühle mich aber nicht so. Wir machen das Restaurant zu dritt. Ihr seid für mich Mit-Chefs“, sagt sie zu ihrem Vater Antonio und Mutter Patrizia. Die arbeiten in der Küche, sie im Service. Angela Falivena hat eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau im Hotel Jagdhof Glashütte gemacht. Direkt im Anschluss eröffnete sie das Ristorante Da Angela im Alten Bahnhof.

„Meine Tochter hat immer gesagt, dass ihr Herz für die Gastronomie schlägt“, erzählt Patrizia Falivena. Schon vor elf Jahren hatte die Köchin Interesse an dem Restaurant in Bad Berleburg. Zuvor hatte die Familie bereits Gasthäuser in Bad Laasphe, Feudingen und Erndtebrück.

Das "Ristorante Da Angela" ist in den Alten Bahnhof in Bad Berleburg eingezogen. Foto: Britta Prasse

Schon dort half Angela Falivena mit. „Sie kann 15 bis 16 Stunden arbeiten am Tag“, sagt ihre Mutter. Der Fleiß der Tochter beeindruckte sie. So ging die Familie auch das Wagnis ein, das Restaurant im Alten Bahnhof zu eröffnen.

Bad Berleburger Restaurant bietet Essen aus Nord- bis Süditalien

„Wir sind richtige Italiener. Aber ich muss trotzdem eine komplett deutsche Familie mit meinem Essen glücklich machen können“, sagt Köchin Patrizia Falivena. So gibt es neben Gerichten aus Nord- bis Süditalien auch Schnitzel im Restaurant zu essen.

Wittgenstein Essen kann für die Mittagspause vorbereitet werden Wer einen Tisch reservieren möchte, kann sich unter 02751/8921903 mit den Mitarbeitern im Ristorante Da Angela in Verbindung setzen. Auch Geschäftsleute, die in der Mittagspause im Restaurant essen möchten, können sich ab 10.30 Uhr telefonisch anmelden. „Wir bereiten das Essen dann vor“, sagt Angela Falivena. Mehr Informationen gibt es auch auf der Facebookseite „Ristorante Da Angela“.

„Wir bieten auch eine original italienische Carbonara an“, betont Patrizia Falivena. Die wird mit Schweinebacke, Pecorino, Ei und Pfeffer gemacht. In vielen anderen Restaurants wird eine Carbonara mit Sahne und Schinken serviert.

Bad Berleburg: Deutsche und italienische Küche im Ristorante Da Angela

Wer lieber diese Variante im Ristorante Da Angela essen möchte, wird bei Nudeln „Alla Panna“ fündig. Die italienische Familie passt sich der deutschen Esskultur an. „Ein Koch muss alles machen“, so Patrizia Falivena. Dennoch liegt der Schwerpunkt natürlich auf italienischer Küche.

„Von Brot bis Nudeln machen wir alles selbst“, sagt Patrizia Falivena. Neben dem Essen à la carte gibt es jede Woche Empfehlungen aus der Küche. Alles wird mit frischen Zutaten zubereitet. „Wir versuchen, das Beste für den Kunden zu machen“, betont die Köchin. Sie wollen ihm alle Wünsche erfüllen.

Demnächst soll im Restaurant auch ein italienischer Abend mit Livemusik stattfinden. Ebenso ist eine Weinprobe mit Sommelier geplant. „Natürlich mit italienischen Weinen“, betont Patrizia Falivena.

Bad Berleburg: Im Ristorante Da Angela wird alles mit Liebe gemacht

„Wir sind froh, dass wir neue Pächter für das Restaurant gefunden haben“, sagt Günter Schmidt von der Eigentümergemeinschaft Bahnhof GbR. Und die brennen für ihr neues Gasthaus. „Ohne Liebe kommt hier nichts auf den Tisch“, so Köchin Patrizia Falivena.

Geöffnet ist das Restaurant täglich von 12 bis 14.30 sowie von 17.30 bis 22.30 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.