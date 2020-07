Berleburger Pizza- und Kebabhaus: Mehr als nur ein Imbiss

Bad Berleburg. Seit ein paar Tagen hat das neue Berleburger Pizza- und Kebabhaus geöffnet. Wir haben getestet, ob sich ein Besuch lohnt.

Mit viel Interesse wird der Neue in Bad Berleburgs Zentrum beäugt. Seit ein paar Tagen hat das Berleburger Pizza- und Kebabhaus in den ehemaligen Räumlichkeiten des Café’s Wahl geöffnet und immer wieder bildet sich – auch wegen der Corona-Verordnungen – eine lange Schlange vor dem Eingang. Wir – die Lokalredaktion – haben auch den Test in der neuen Gastronomie gemacht.

Das Ambiente

Im ehemaligen Café Wahl angesiedelt, mutet das Berleburger Pizza- und Kebabhaus vor allem von innen wie ein Restaurant an und wirkt wesentlich edler als ein durchschnittlicher Döner-Imbiss. So gibt es denn innen wie außen Sitzgelegenheiten – durch die direkt daran vorbeilaufende Poststraße dringen zwar immer

die Geräusche des Straßenverkehrs an die Ohren des Gastes, dafür ist das Pizza- und Kebabhaus durch die zentrale Lage einfach zu erreichen und nicht zu übersehen. Die Ausstattung innen ist neu, die Theke ist groß und modern. Eine schlichtere und elegantere Beklebung der Fenster würde das Ambiente durchaus noch steigern und hochwertiger wirken lassen – passend zum Innenleben. Wir vergeben hier



Das Angebot

Die Karte ist unfassbar umfangreich – aus knapp 140 verschiedenen Gerichten kann der Gast wählen. Neben einer großen Auswahl an Pizzen, Pastagerichten, Gegrilltem und Burgern sind auch zahlreiche Schnitzelvariationen, Baguettes, Salate sowie Döner, Lahmacun, Dürüm und Drehspießteller dabei. Auch auf

Vegetarischer Dürüm und Rigatoni alla Paesana überzeugen. Foto: Lisa Klaus / WP

kleine Geschmacksabenteuer können sich Gäste einlassen, wenn sie zum Beispiel den Drehspieß Hawaii im Fladenbrot (mit Drehspießfleisch, Ananas, Salat und Soße) oder auch den Cheese Döner (Döner mit Scheibenkäse im Fladenbrot) wählen. Für Vegetarier sind auch einige Gerichte dabei, auch Döner und Dürüm gibt es vegetarisch – dann ohne das Fleisch vom Drehspieß. Vegan ist auf der Karte nichts explizit. Wir vergeben hier

Der Service

Sowohl zum Mitnehmen als auch zum vor Ort essen können Gäste an der Theke bestellen. Das Essen kommt vergleichsweise schnell, die Bedienung ist freundlich. Anzumerken ist hier, dass es keinen Ruhetag gibt, zudem ist das Lokal fast rund um die Uhr geöffnet – d.h. auch die Mittagspause kann hier verbracht werden. Einen Lieferservice gibt es außerdem. Wir vergeben deshalb hier

Der Geschmack

Wir bestellen bei unserem Test den vegetarischen Dürüm und Rigatoni alla Paesana (mit Erbsen, Schinken, Champignons und Tomaten-Rahmsaue). Der Dürüm-Teig schmeckt sehr gut und ist frisch, ebenso wie die knackige Salatfüllung. Obwohl die Portion zunächst mächtig erscheint, ist sie dennoch leicht und beschwert nicht. Die Nudeln schmecken ebenfalls sehr gut, Soße wie auch das Gemüse sind sehr schmackhaft. Es hätte auch gerne noch ein wenig mehr Gemüse auf dem Teller sein können. Wir vergeben hier

Preis-Leistungs-Verhältnis

Für jeden Geldbeutel ist etwas dabei und Gäste können auch für kleines Geld satt werden. So liegt der vegetarische Dürüm zum Beispiel bei 4,50 Euro, die Rigatoni kosten 6,50 Euro. Das teuerste Gericht ist das

gegrillte Hähnchenbrustfilet mit frischen Champignons, Kräuter-Sahnesauce, Pommes und Salat für 11 Euro. Hier vergeben wir

Fazit

Das Pizza- und Kebabhaus hat durchaus Potential, sich in Bad Berleburg zu behaupten, denn das Essen ist günstig aber lecker und frisch und bietet wegen der Öffnungszeiten auch eine gute Möglichkeit für den Mittagstisch. Insgesamt vergeben wir deshalb