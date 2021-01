Berleburger Stadtbus-Linie "dringend ergänzungsbedürftig"

Der Stadtbus unterwegs in der Bad Berleburger Kernstadt. Die Zahl der Fahrgäste hält sich allerdings in Grenzen.

Bad Berleburg Die L 190 als überwiegende Schulbus-Linie müsse sich weiterentwickeln, so die Stadtverwaltung. Daran werde jetzt intensiv gearbeitet.

Das aktuelle Angebot der Stadtbus-Linie durch die Bad Berleburger Kernstadt ist „unbedingt überarbeitungs- und ergänzungsbedürftig“. Das macht auf Anfrage unserer Redaktion Wolfgang Grund deutlich, im Bad Berleburger Rathaus Leiter der Abteilung Infrastruktur & Erholung.

Im Grunde sei die Linie L 190 derzeit keine reine Stadtbus-Linie, sondern überwiegend eine Schulbus-Linie auf einer Strecke vom Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) über Burgfeldschule, Krankenhaus und Odeborntal-Schule Schüllar-Wemlighausen, „um einige Haltestellen ergänzt“. Und das entspreche von der Einrichtung her „nicht den Wünschen und Forderungen der Stadt Bad Berleburg“.

Stadt: Taktung anpassen

„Da die Ansprüche an eine Stadtbus-Linie andere sind als das, was zur Zeit angeboten wird, müssen die Taktung, die Anzahl der Haltestellen und die gezielte Anfahrbarkeit städtisch wichtiger Ziel- und Startpunkte entsprechend angepasst werden“, findet Wolfgang Grund. „Dafür streben wir entsprechende Beschlüsse zwischen dem Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS) und der Stadt Bad Berleburg an“. ZWS-Geschäftsführer Günter Padt macht dazu klar, dass Änderungen im Siegen-Wittgensteiner Kreistag beschlossen und auch von den Verkehrsbetrieben Westfalen-Süd als Konzessionär für den Bus-Betrieb in Wittgenstein mitgetragen werden müssten.

Was die barrierefreie neue Haltestelle am Goetheplatz betreffe, so Grund weiter: Sie sei „für die Stadtbus-Linie, aber auch für Reisebusse vorgesehen“. Hier spricht der Abteilungsleiter ein Problem an, auf das schon Bad Berleburgs Ortsvorsteherin Ursula Belz hingewiesen hat: „Mit Kleinbussen wäre eine Umfahrt am Goetheplatz möglich“ – also eine Wende, um auf der Route die jeweils nächste Haltestelle „Schlosspark“ oder „Odebornklinik“ zu erreichen. „Da aber wegen des Schulbus-Betriebs auch Großfahrzeuge eingesetzt werden, ist dies dann temporär auszuschließen“, sagt Grund.

Mobilität verbessern

Auf jeden Fall sei die Stadt „bemüht und entschlossen, im Rahmen der Verbesserung der Mobilität genau diese Punkte zu klären“.