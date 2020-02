Berleburger Weg ist nachhaltig

Bernd Fuhrmann gebraucht die Formulierung „Berleburger Weg“ in seiner Rede vor dem CDU-Stadtverband Bad Berleburg ganz bewusst. Sie zieht sich nicht nur wie ein roter Faden durch das Manuskript, die Formulierung ist das Band, mit dem das ganze Paket zusammengeschnürt ist.





Der Begriff „Berleburger Weg“ ist so alt wie die Amtszeit Fuhrmanns. Der knappe Ausgang der Kommunalwahl 2004 und die Herausforderung der Haushaltskonsolidierung brachte CDU und SPD an einen Tisch. Zwar hielt das Zweckbündnis kaum fünf Jahre, aber aus dieser Großen Koalition erwuchs die Fähigkeit zu einer sachbezogenen Zusammenarbeit, die seit 15 Jahren immer wieder geübte Praxis ist. Die Erfolge die Politik und Verwaltung seit dieser Zeit erarbeitet haben, können sich sehen lassen.





Jetzt rückt vor der Kommunalwahl der Berleburger Weg wieder in den Vordergrund - In Person von Bernd Fuhrmann. Er hat sich im Vorfeld der Wahl die Rückendeckung von SPD und CDU geholt, weil mit dem Nachhaltigkeitskonzept 2030 neue Herausforderungen warten. Beide Parteien gehen mit dem gleichen unabhängigen Kandidaten in die Wahl - Was nach Einfallslosigkeit aussieht, ist genau das Gegenteil: Es ist die konsequente Fortsetzung der gemeinsamen Politik der vergangenen 15 Jahre und damit nachhaltig.