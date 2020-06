Birkelbach und Womelsdorf können trotzdem Schützenfest

Das Schützenfest-Wochenende in der Corona-Zeit hat die Dorfbewohner von Birkelbach und Womelsdorf trotz des abgesagten Schützenfestes und allen noch herrschenden Beschränkungen wieder mal enger zusammengeschweißt, da viele Leute einzeln - aber auch irgendwie gemeinsam - sehr kreativ wurden und insgesamt für eine doch prickelnde Schützenfest-Atmosphäre in den beiden Dörfern gesorgt haben.

Liebevoll dekoriert

Jemandem, der gar keine Nachrichten verfolgt, wäre es am vergangenen Wochenende auf einer Fahrt durch Birkelbach und Womelsdorf womöglich gar nicht aufgefallen, dass kein Schützenfest ist.

Denn geschmückt hatten die Dorfbewohner fleißig: Flagge wurde gezeigt, viele Gärten waren liebevoll in den Schützenfarben dekoriert und Mini-Ehrenpforten schmückten zahlreiche Gartentore und Geländer. In kleinen Gruppen und privaten Festräumen wurde dann dem abgesagten Schützenfest gedacht.

Alternativer Festumzug

Das Trampolin als Abstandhalte-Hilfe. Foto: Privat

Trotz allem hielten sich die Schützenfest-Enthusiasten auch an den regulären Zeitplan: den Festumzug ersetzte ein Trecker, der die Route abfuhr, die Dorfbewohner mit der passenden Musik beschallte und so erfreute. Die heißbegehrten Bonbons wurden ebenfalls geworfen.

Und in dem Moment, als eigentlich das neue Königspaar gekrönt werden sollte, erklang vom Heidorn aus eine Trompete mit dem Stück „God save the Queen“. Zwei hartgesottene Schützengesellen hatten es sich derweil auf der Bank vor dem Feuerwehrhaus bequem gemacht. Und auch der Abschluss des Schützenfest-Wochenendes war aller Ehren wert, denn das traditionelle Eierbacken durfte natürlich trotz Corona ebenfalls nicht fehlen.

Ersatz gesucht

Auch die Gemeindeverwaltung machte sich bereits Gedanken, womit die Schützenfeste ersetzt werden könnten. Tim Saßmannshausen erzählte bei einem digitalen Austausch beispielhaft von der Osterfeuer-Aktion 2020 in Schameder. Aufgrund des ausgefallenen Osterfeuers entzündete hier jeder Haushalt für sich ein eigenes Feuer. Es wurden Fotos gemacht und in den Ortsgruppen geteilt.