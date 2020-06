Buswende Feudingen: „Unfälle sind vorprogrammiert“

Stadt sagt: „Entscheidung war Abwägungssache“

Auf Rückfrage dieser Redaktion äußert sich Fachbereichsleiter Marcus Winkeler schriftlich: „Die Bedenken, die Herr Wied in den Gesprächen geäußert hat, sind vollumfänglich in die Planungen eingeflossen. Bei der ganzen Thematik geht es um eine Verbesserung der aktuellen Situation. Darüber sind sich alle Beteiligten einig. Um diese Verbesserung zu erzielen, gibt es unterschiedliche Optionen (Buswende oder Bushaltestellen am Fahrbahnrand). Alle Optionen sind in den vergangenen Jahren mehrfach durchgeplant, durchgespielt und besprochen worden. Dafür wurden umfangreiche Expertisen eingeholt, Verkehrsschauen durchgeführt und die Vor- und Nachteile jeder Möglichkeit aufgelistet und analysiert.

Letztlich ist es so, dass leider keine der Optionen ausschließlich Vorteile hat. Darüber ist sich die Stadtverwaltung auch im Klaren. Nichtsdestotrotz bringen sie allesamt die erforderliche Verbesserung des Status Quo. Schlussendlich war die Entscheidung, welche Variante realisiert werden soll, also eine Abwägungssache. Der Bau-, Denkmal- und Umweltausschuss hat abgewogen – und sich in seiner letzten Sitzung mehrheitlich für die Buswende und gegen die Haltestellen am Fahrbahnrand ausgesprochen.“