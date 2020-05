Buswende kommt noch 2020 in Feudingen

Bad Laasphe. Mit Gegenwind von FDP und Grünen stimmt der Bauausschuss Bad Laasphes am Donnerstagabend für die Buswende in Feudingen.

Die Buswende in Feudingen kommt, und wenn alles nach Plan läuft, auch noch in diesem Jahr – dafür stimmten die Mitglieder des Bad Laaspher Bau,- Denkmal- und Umweltausschuss am Donnerstagabend. Dies ging jedoch nicht ohne Gegenwind von FDB und den Grünen vonstatten.

„Die FDP-Fraktion stimmt gegen die Vorlage, denn sie ist weder optimal noch kindersicher“, erklärte Klaus Preis (FDP) seine Gegenstimme. Es sei der Weg vom Zuhause der Kinder zur Bushaltestelle, der als sicher zu gestalten sei. Auch Peter Honig (Grüne) teilte mit, dass seine Fraktion nicht für die Vorlage stimmen werde: „Die Sicherheit ist dann einfach nicht gegeben.“

Mehrere Kritikpunkte

Eine Variante, bei der der Verkehr verlangsamt werde, würde für mehr Sicherheit sorgen. Das war jedoch nicht der einzige Kritikpunkt vonseiten Peter Honigs: „Was mir leid tut ist der Verlust der schönen grünen Fläche. Außerdem haben viele Leute angemerkt, dass sie sich nicht an der Maßnahme beteiligt fühlten.“

In diesem Zuge nahm Honig auch Stellung zum Heimat-Check dieser Zeitung, bei dem Bad Laasphe immer wieder schlechte Noten von den eigenen Bürgern bekommen hat: „Bad Laasphe ist immer an letzter Stelle

bei den Umfragen, das muss einem doch auch mal zu denken geben. Darüber muss man nachdenken, was das bedeutet, wenn die Bürger ständig schlechte Noten vergeben.“

Aufgrund der sinkenden Gewerbesteuereinnahmen hatte Peter Honig zudem gefordert, die Abstimmung vom Tagesordnungsplan zu streichen.

Die Maßnahme

„Wir wollen diese Maßnahme noch in diesem Jahr umsetzen“, erklärte Sachbearbeiter und Fachbereichsleiter Bauen und Planen Marcus Winkeler am Donnerstagabend. Die Diskussionen vorab seien

von jeder Menge Meinungsverschiedenheiten geprägt gewesen und man stünde schlussendlich nun vor einer „Wahl zwischen Pest und Cholera“ – doch legte er Wert darauf zu betonen, dass die Bürger sehr wohl schriftlich an der Entwicklung beteiligt gewesen sein und die Verwaltung auf die Berücksichtigung dessen viel Zeit verwendet habe.

Es sollen nun zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur besseren Anbindung an die bestehende Bahnlinie die vier bestehenden Bushaltestellen in der Ortsmitte (Kreuzungsbereich Sieg-Lahn-Straße/Zum

Hainberg) zusammengelegt werden – so heißt es in der Vorlage, die am Donnerstag verabschiedet wurde. „Diese Maßnahme dient zudem der Sicherheit von Kleinkindern sowie Schülern.

Für den Bau dieser Buswende bietet sich das städtische Grundstück neben dem Parkplatz des Landhotels Dörr in seiner Lage und Größe an“, so in der Vorlage weiter. Im Haushaltsplan 2020 stehen 222.500 Euro für die Baumaßnahme in Feudingen zur Verfügung