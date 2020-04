Corona: 155 Erkrankte, ein neu Infizierter aus Berleburg

Wittgenstein. Im Newsblog gibt es alle aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus in Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück.

In diesem Blog fasst die Lokalredaktion Wittgenstein die aktuellsten Nachrichten, Mitteilungen und Service-Themen rund um die Corona-Pandemie zusammen.

Stand Dienstagmorgen: Zahl der aktuell erkrankten Corona-Patienten liegt bei 155

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich im Kreis Siegen-Wittgenstein 239 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 78 sind bereits wieder genesen, 155 aktuell erkrankt. Bis Montagabend gingen elf weitere positive Corona-Testergebnisse im Kreisgesundheitsamt ein. Sieben Betroffene kommen aus Bad Berleburg (Mann um die 80), Siegen (Frau und Mann um die 30, Frau und Mann Mitte 30, Frau um die 40, Mann um die 50, Frau um die 60), Hilchenbach (Frau Mitte 50, Frau um die 80) und Wilnsdorf (Mann um die 40).

Zwei Infizierte aus Freudenberg sind seit gestern als genesen aus der Überwachung des Kreisgesundheitsamtes entlassen worden. Insgesamt sind seit Karfreitag fünf Personen als genesen entlassen worden: zwei kleine Kinder aus Freudenberg, eine Frau Mitte 30 aus Freudenberg, eine Frau Mitte 50 aus Freudenberg und eine Frau Anfang 80 aus Kreuztal.

Detail-Daten zu den Neuinfizierten seit Karfreitag

Karfreitag: Drei Frauen aus Siegen (um die 50, Mitte 50 und um die 80), ein Mann aus Siegen (Mitte 50), ein Mann aus Netphen (um die 60), zwei Frauen aus Freudenberg (Mitte 20 und um die 60) und zwei Frauen aus Kreuztal (um die 60 und Mitte 80).

Karsamstag: zwei Männer (Anfang und Mitte 20) und eine Frau (Mitte 30) aus Siegen, eine Frau aus Kreuztal (Mitte 50) sowie eine Frau aus Freudenberg (Anfang 50).

Ostersonntag: eine Frau aus Siegen (um die 30) und ein Mann aus Hilchenbach (um die 30).

Aktuell Erkrankte (abzüglich der Genesenen) in den elf Städten und Gemeinden in Siegen-Wittgenstein:

Bad Berleburg 12

Bad Laasphe 4

Burbach 10

Erndtebrück 0

Freudenberg 11

Hilchenbach 17

Kreuztal 15

Netphen 15

Neunkirchen 4

Siegen 60

Wilnsdorf 7

Stand Donnerstagabend: Verhaltensregeln für Ostern

Strahlender Sonnenschein, milde Temperaturen und das Osterfest steht vor der Tür. Die Stadt Bad Berleburg wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern schöne Feiertage und dass sie diese Zeit trotz der zugegebenermaßen teils schmerzlichen Abwesenheit lieber Verwandter und Freunde ein wenig genießen können. Die Verwaltung erinnert noch einmal daran, was zurzeit erlaubt ist – und was nicht:

Zwei Personen dürfen gemeinsam in die Öffentlichkeit gehen. Ausnahmen gelten für Verwandte in gerader Linie (z.B. Eltern und Kinder) und Personen, die gemeinsam in einem Haushalt leben.

Abgesehen davon muss ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen eingehalten werden. Dann ist ein kurzes Gespräch auf der Straße aber zum Beispiel erlaubt.

Osterfeuer dürfen nicht stattfinden. Als kleinen Ersatz für die Wohnzimmer stellt die Stadt Bad Berleburg am Samstag ein virtuelles Osterfeuer mit Foto- und Video-Material aus verschiedenen Ortsteilen zur Verfügung.

Versammlungen und Veranstaltungen sind nicht erlaubt, auch kein öffentliches Grillen oder Picknicken.

Großeltern zu Hause oder in Seniorenheimen freuen sich über Anrufe und Postkarten. Auf einen persönlichen Besuch sollte man aus Rücksicht auf sie verzichten, da sie zur Risikogruppe gehören.

Die Stadt appelliert eindringlich, dass auch im privaten Bereich der Kontakt auf das Nötigste reduziert wird und Ostern zu Hause nur im kleinen Kreis gefeiert wird. Verboten sind Treffen in den eigenen vier Wänden aber nicht.

Kontrollen am Osterwochenende angekündigt

Die bisherigen Kontrollen der Stadt Bad Berleburg haben gezeigt, dass sich die allermeisten Bürgerinnen und Bürger an die Regeln halten. Am Osterwochenende werden noch einmal mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung im Einsatz sein. Am Samstag werden sie insbesondere den Einzelhandel und die Einhaltung der Regeln dort im Blick haben.

Wald als Erholungsraum

Als großen Vorteil in dieser Zeit erlebt Bernd Fuhrmann die Natur und den Waldreichtum rund um Bad Berleburg. „Wir haben das große Glück, uns hier frei bewegen zu können und so Ruhe und Abstand zu bekommen. Das geht nicht nur mir und meiner Familie so, ich begegne auch immer mehr Menschen im Wald, die diese Vorteile für sich ebenfalls erkannt haben.“

Johannes Röhl, der Direktor der Wittgenstein-Berleburg’schen Rentkammer, pflichtet dem bei: „Auch jetzt, da vieles geschlossen ist, hat das Erholungszentrum Wald weiterhin geöffnet!“ In den Wald dürfe jeder gehen, alle dürften sich dort aufhalten. „Klar, auch der Wald gehört jemandem“, erklärt Röhl, „aber das ist eine Einladung der Waldbesitzer: Kommt und bewegt euch in der Natur. Wir haben so viel Wald und so viel Platz, dass Mindestabstände kein Problem sind.“

Auf den Wegen bleiben

Wanderer, Spaziergänger und Mountainbiker sollten im Wald auf den Wegen bleiben, Hunde anleinen und nicht nur zu den Mitmenschen, sondern insbesondere zu Wildtieren Abstand halten. Kurzfristig eingerichtete Sperrungen, z.B. für Forstarbeiten, müssen respektiert werden. Außerdem herrscht im Wald aufgrund der derzeitigen Waldbrandgefahr striktes Rauchverbot.





Stand Mittwochabend: Zahl der aktuell erkrankten Coronapatienten liegt bei 126 - Auf sechs neue Infektionen kommen heute 19 genesene Patienten

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich im Kreis Siegen-Wittgenstein 200 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 70 sind bereits wieder genesen, 126 aktuell erkrankt. Derzeit müssen 13 Menschen im Krankenhaus behandelt werden, zwei davon auf der Intensivstation.



Keine Fälle in Wittgensteiner Altenheimen

Anders als im Kreis Olpe oder im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es in Siegen-Wittgenstein keine Massentestungen in Altenheimen. Hintergrund ist laut Kreis, dass es keine Fälle gebe, die dies auslösen. Speziell in den vier Wittgensteiner Altenzentren gibt es aktuell keine gemeldete Infektion.